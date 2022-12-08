7 грудня відбулася зустріч послів ЄС. Під час неї Угорщина виступила проти чергового пакету санкцій проти Росії та пропозиції подвоїти фонд ЄС, спрямований на надання зброї нашій державі. Нагадаємо, що раніше вона наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

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Угорщина вставляє палки в колеса

Вони (Угорщина – 24 канал) створюють труднощі скрізь, де тільки можуть. Це стає досить передбачуваним,

– сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Зауважимо, що деякі дипломати вже занепокоєні станом справ. Вони хвилюються через те, що Угорщина може "взяти у заручники" майбутні рішення ЄС, які вимагатимуть одностайного ухвалення. І мовиться не лише про 18 мільярдів євро для України або угоду щодо корпоративного податку. Нагадаємо, що останню Будапешт заблокував ще у червні 2022 року.

Ми повинні очікувати радикальних кроків, ми повинні бути готові,

– підкреслив чиновник.

Яким буде дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні анонсувала черговий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає:

поповнення підсанкційного списку майже 200 фізичними та юридичними особами;

санкції ще проти трьох банків Росії;

Росію обмежать у доступі до безпілотників як безпосередньо, так і через потенційних постачальників із третіх країн, наприклад, того ж Ірану;

запровадження нового експортного контролю, зокрема на товари подвійного призначення, які може використати російська військова машина;

блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі, а також на усіх платформах.

Додамо, що у США внесли до "чорного списку" 24 компанії з Росії та Європи. Усі вони надавали допомогу армії ворога. Серед них, латвійська Fiber Optic Solutions, яка спеціалізується на виготовленні волоконно-оптичних гіроскопів та іншого обладнання. Також до списку потрапила російська AO Kraftway Corporation PSC. Вона вважає себе однією з найбільших IT-компаній у країні-агресорці.