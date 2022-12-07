Зазначається, що з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США до "чорного списку" були додані компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії. Більшість із них потрапили під експортний контроль за підтримку російського оборонного сектора.

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Це зокрема латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, і російська AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських ІТ-компаній.

До списку також увійшли:

АТ "Науково-дослідний центр електронних обчислювальних машин";

ТОВ "Фіберсенс";

науково-виробнича компанія "Оптолін";

АТ ПКК "Міландр";

ТОВ "Міландр ЕК";

АТ "Міландр МТП";

ТОВ "Мілур ІС";

ТОВ "Мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) "Міландр";

АТ "Руселектроніка";

"Milur SA".

Сполучені Штати використовують заходи експортного контролю для покарання компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, та для обмеження експорту іноземних технологій у Росію з початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Такі обмеження передбачають, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати постачання компаніям, доданим до "чорного списку".

У ЄС анонсували 9 пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія підготувала 9 пакет санкцій проти Росії, який пропонує затвердити країнам-членам. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху. Тому Москва повинна платити за свою жорстокість.

За словами президентки Єврокомісії, новий пакет санкцій проти Росії передбачатиме:

Додання ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до підсанкційного списку.

Санкції ще проти трьох російських банків.

Обмеження доступу Росії до безпілотників безпосередньо та через потенційних постачальників із третіх країн, як-от Іран.

Новий експортний контроль, зокрема товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною.

Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.

Крім того, Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничовидобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.