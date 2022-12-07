США внесли в "черный список" более 10 компаний из РФ и Европы
Отмечается, что из соображений национальной безопасности и внешней политики США в "черный список" были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них подверглись экспортному контролю за поддержку российского оборонного сектора.
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Это в частности латвийская Fiber Optic Solutions, производящая волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, называющая себя одной из крупнейших российских ИТ-компаний.
В список также вошли:
- АО "Научно исследовательский центр электронных вычислительных машин";
- ООО "Фиберсенс";
- научно-производственная компания "Оптолин";
- АО ПКК "Миландр";
- ООО "Миландр ЭК";
- АО "Миландр МТП";
- ООО "Милур ИС";
- ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр";
- АО "Русэлектроника";
- "Milur SA".
Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, поддерживающих российскую оборонную промышленность, и ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.
Такие ограничения предполагают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".
В ЕС анонсировали 9 пакет санкций против России
Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против России, который предлагает утвердить странам-членам. Урсула фон дер Ляен отметила, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Потому Москва должна платить за свою жестокость.
По словам президентки Еврокомиссии, новый пакет санкций против России будет предусматривать:
- Добавление еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список.
- Санкции против еще трех российских банков.
- Ограничение доступа России к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.
- Новый экспортный контроль, в частности, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской военной машиной.
Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.