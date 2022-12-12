Дело в том, что пока одни страны отказываются сотрудничать с агрессором, другие помогают Путину обходить санкции. Чтобы бороться с этим, ЕС во вторник назначит ответственное лицо.

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Турция находится под особым вниманием ЕС по соблюдению санкционного режима

Евросоюз планирует назначить руководителя, ответственного за вопросы санкций в отношении России и Путина. Вероятно, им станет бывший посол ЕС в США Дэвид О'Салливан.

Он должен будет следить за соблюдением санкций по всему миру. В частности, ЕС планирует сосредоточить внимание на Турции, которая осуществляет поставки запрещенных товаров в Россию трейдерами.

Турция пытается обойти экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, который наложили на страну агрессорку. Об этом сообщают источники Financial Times.

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