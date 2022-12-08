Реформа передбачає обов'язкову цифрову звітність у режимі реального часу для тих компаній, які продають свої товари за кордон у межах ЄС. Таким чином, шахраї, які нині імпортують товари з країн блоку без ПДВ і продають їх із ПДВ в інших країнах Євросоюзу, більше не зможуть використовувати таку схему.

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Наймасштабніша реформа ПДВ від запуску єдиного ринку ЄС

Єврокомісія заявила, що перехід на цифрову звітність та електронне надання рахунків-фактур допоможе скоротити шахрайство з ПДВ на суму до 110 мільярдів євро впродовж наступних 10 років. Крім цього, реформа дозволить водночас знизити адміністративні витрати та витрати на дотримання вимог для трейдерів з ЄС на більш ніж 4 мільярди євро на рік.

За оцінками ЄС, початкові витрати на модернізацію бухгалтерського обліку та галузі IT для впровадження цифрової звітності становитимуть 11 мільярдів євро.

До слова, також зазначається, що дефіцит податку на додану вартість, – різниця між нарахованим та де-факто зібраним податком, – лише у 2020 році склав 93 мільярди євро. При цьому, щонайменше чверть показника пов'язана із торгівлею всередині Євросоюзу.

Додамо, що минулого тижня європейські прокурори викрили схему шахрайства з ПДВ на суму 2,2 мільярда євро. Розслідування велись у 14 країнах-членах блоку й тривали 18 місяців. Єврокомісія підкреслила, що відслідковувати такі схеми шахрайства було б набагато легше, якби держави-члени мали доступ до обліку ПДВ у режимі реального часу.

Зауважимо, що пропозиція Єврокомісії щодо реформування також містить плани щодо вимоги до компаній галузей короткотермінової оренди житла та подорожей, зокрема Airbnb та Uber, збирати та сплачувати ПДВ з повної вартості усіх бронювань.