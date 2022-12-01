Нехватка рабочих рук

Отрасли в России терпят беды из-за призыва. В конце сентября зафиксировали рекордное истощение работников, быстро распространяющееся по стране, а безработица приближается к самому низкому уровню за всю историю.

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К примеру, российская сельскохозяйственная компания "Агрокомплекс" сейчас вовсю пытается заполнить рабочие места трактористов и других работников. При этом отчасти виновата мобилизация.

Напомним, в сентябре Владимир Путин объявил о "долевой" мобилизации 300 тысяч человек, которых отправили воевать в Украину.

Проблемы у россиян: работают даже заключенные

В Новосибирске, самом густонаселенном городе Сибири, чиновники сообщают, что им едва хватает половины персонала, расчищающего улицы от снега. За неимением рук, более 200 осужденных будут трудоустроены в государственную компанию производства танков "Уралвагонзавод".

Среди строителей инфраструктуры подавляющее большинство испытывает все большую нехватку квалифицированной рабочей силы и ожидается, что дефицит усугубится в ближайших кварталах.

Наталья Данина, руководитель аналитического отдела HeadHunter, сообщила о том, что спрос на "голубые ячейки" растет. По ее словам, возрастная группа от 20 до 24 лет сейчас насчитывает не более 7 миллионов человек, что является резким падением по сравнению с 12 миллионами.

Пожилые люди вместе с женщинами и подростками также становятся важными источниками труда. Россия все больше полагается на них, что, в свою очередь, увеличивает количество низкоквалифицированной рабочей силы.

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Нехватка кадров – это уменьшение российских объемов производства

Нехватка рабочей силы может стать серьезной уязвимостью для России. Это продолжится и в следующем году, особенно учитывая другие части экономики, попавшие под давление санкций. Почти половина компаний заявили, что нехватка кадров сделает невозможным для них увеличение объемов производства, даже если будет достаточный спрос.

Страх и неопределенность вызвали очень серьезный отток мозгов и капитала из страны, нанеся ущерб многим секторам.

– пишут в Bloomberg.

Если этот огромный потенциал для развития останется вне страны, это приведет к большому будущему спаду экономики.