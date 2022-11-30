С 1 по 24 ноября Европейский Союз и Великобритания получили около 1,34 миллиона баррелей дизеля из России, что составляет 45% общего объема поступлений дизтоплива.

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Зависимость Европы от российского топлива

Европа продолжает полагаться на Россию для получения дизельного топлива. За 10 месяцев 2022 года у агрессора закупили 51% всего импорта дизтоплива. Уровень зависимости резко подскочил с октября, когда общий импорт региона резко возрос, чтобы справиться с забастовками, выведшими из строя нефтеперерабатывающие мощности Франции.

В настоящее время импорт дизельного топлива в Европу остается высоким. Ноябрьские прибытия значительно выше средних показателей с начала года. Главной причиной тому является то, что европейские трейдеры спешат заполнить резервуары перед началом действия санкций G7, которые наложат эмбарго на российские нефтепродукты.

Значительное количество общей российской продукции, транспортируемой водой, попадает в зону Амстердам-Роттердам-Антверпен, центр торговли нефтью в северо-западной Европе. Декабрь является последним месяцем, когда трейдеры ICE Gasoil – основного рынка фьючерсов на дизельное топливо в Европе – смогут поставлять физическое российское топливо в места хранения в регионе ARA по этим контрактам. Среди других импортеров дизельного топлива из России – Франция, Германия и Польша.

Россия также экспортирует огромные объемы других нефтепродуктов. Общие поставки нефтепродуктов из Россию в этом месяце намерены достичь наивысшего уровня на баррель на день с февраля, когда началось вторжение в Украину.

Сможет ли Россия заменить рынок ЕС

В то время как Европа находится под давлением, чтобы найти альтернативные поставщики, России также нужно найти новые источники для своего экспорта: в сентябре большая часть уходила в ЕС. Другими крупными покупателями российских нефтепродуктов являются Турция, Марокко и Тунис.

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