З 1 по 24 листопада Європейський Союз та Великобританія отримали близько 1,34 мільйона барелів дизелю з Росії, що становить 45% від загального обсягу надходжень дизпалива.
Цікаво Зафіксовані рекордні постачання російського СПГ до Європи, – Financial Time
Залежність Європи від російського палива
Європа продовжує сильно покладатися на Росію для отримання дизельного палива. За 10 місяців 2022 року в агресора закупили 51% від усього імпорту дизпалива. Рівень залежності різко підскочив з жовтня, коли загальний імпорт регіону різко зріс, щоб впоратися зі страйками, які вивели з ладу нафтопереробні потужності Франції.
Нараз імпорт дизельного палива в Європу залишається високим. Листопадові прибуття є значно вищими за середні показники з початку року. Головною причиною цього є те, що європейські трейдери поспішають заповнити резервуари перед початком дії санкцій G7, які накладуть ембарго на російські нафтопродукти.
Значна кількість загальної російської продукції, що транспортується водою, потрапляє в зону Амстердам-Роттердам-Антверпен, центр торгівлі нафтою в північно-західній Європі. Грудень є останнім місяцем, коли трейдери ICE Gasoil — основного ринку ф’ючерсів на дизельне паливо в Європі — зможуть постачати фізичне російське паливо до місць зберігання в регіоні ARA за цими контрактами. Серед інших імпортерів дизельного палива з Росії – Франція, Німеччина та Польща.
Росія також експортує великі обсяги інших нафтопродуктів. Загальні поставки нафтопродуктів з Росію цього місяця мають намір досягти найвищого рівня на барель на день з лютого, коли почалося вторгнення в Україну.
Чи зможе Росія замінити ринок ЄС
У той час як Європа перебуває під тиском, щоб знайти альтернативні постачальники, Росії також потрібно знайти нові джерела для свого експорту: у вересні більша частина йшла до ЄС. Іншими значними покупцями російських нафтопродуктів є Туреччина, Марокко та Тунісом.
Як вплине ембарго на ціни в Україні
- Українські трейдери повністю залежать від європейського ринку. Тому, у випадку зростання цін на нафтопродукти після ембарго, українські споживачі теж відчують ріст цін.
- Залежність дизпалива від ембарго на нафтопродукти, яке набере чинності саме з 5 лютого, є досить великим. Проте уже напрацьовується план щодо заміни російського палива постачаннями з Азії та Близького Сходу. Крім цього, активно створюються запаси палива.