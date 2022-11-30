З 1 по 24 листопада Європейський Союз та Великобританія отримали близько 1,34 мільйона барелів дизелю з Росії, що становить 45% від загального обсягу надходжень дизпалива.

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Залежність Європи від російського палива

Європа продовжує сильно покладатися на Росію для отримання дизельного палива. За 10 місяців 2022 року в агресора закупили 51% від усього імпорту дизпалива. Рівень залежності різко підскочив з жовтня, коли загальний імпорт регіону різко зріс, щоб впоратися зі страйками, які вивели з ладу нафтопереробні потужності Франції.

Нараз імпорт дизельного палива в Європу залишається високим. Листопадові прибуття є значно вищими за середні показники з початку року. Головною причиною цього є те, що європейські трейдери поспішають заповнити резервуари перед початком дії санкцій G7, які накладуть ембарго на російські нафтопродукти.

Значна кількість загальної російської продукції, що транспортується водою, потрапляє в зону Амстердам-Роттердам-Антверпен, центр торгівлі нафтою в північно-західній Європі. Грудень є останнім місяцем, коли трейдери ICE Gasoil — основного ринку ф’ючерсів на дизельне паливо в Європі — зможуть постачати фізичне російське паливо до місць зберігання в регіоні ARA за цими контрактами. Серед інших імпортерів дизельного палива з Росії – Франція, Німеччина та Польща.

Росія також експортує великі обсяги інших нафтопродуктів. Загальні поставки нафтопродуктів з Росію цього місяця мають намір досягти найвищого рівня на барель на день з лютого, коли почалося вторгнення в Україну.

Чи зможе Росія замінити ринок ЄС

У той час як Європа перебуває під тиском, щоб знайти альтернативні постачальники, Росії також потрібно знайти нові джерела для свого експорту: у вересні більша частина йшла до ЄС. Іншими значними покупцями російських нафтопродуктів є Туреччина, Марокко та Тунісом.

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