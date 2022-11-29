Европа все еще зависима от российских энергоносителей

Импорт российского сжиженного природного газа вырос более чем на 40% в период с января по октябрь 2022 года. Для сравнения в прошлом году в аналогичный период 2021 года, спрос на СПГ был меньше.

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Несмотря на то, что Европа пытается уйти от российских энергоносителей, мы видим, что это ей не совсем удается.

Российский СПГ составил 16% европейского морского импорта за этот период. Кроме того, с 2017 года страна-агрессорка входит в тройку крупнейших источников СПГ для Европы, на долю которой приходится около 20% от общего импорта за последние три года.

Однажды Путин может проснуться и сказать: "Мы прекращаем поставлять СПГ в Европу", что заставит регион покупать газ на еще более дорогом рынке спотов.

– сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

На российский газ не наложены никакие санкции

Из-за того, что российский СПГ слишком важен для некоторых европейских стран, на него не наложены никакие санкции.

Россия воспользовалась этой слабостью Европы и пытается шантажировать регион, постепенно уменьшая поток через трубопроводы после вторжения в Украину, повышая цены и разжигая кризис на всем континенте.

По данным аналитического центра Bruegel, поставки газа из России сократились почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на большое влияние России на рынке СПГ, ее доля все же снизилась до 16%, несмотря на рекордный импорт. Европа пытается покупать больше американского СПГ, на долю которого пришлось 42%. Катар был третьим по величине поставщиком СПГ в Европу, на долю которого приходилось 13,7%.

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Европейское единство может пошатнуться

Она уже проходит испытание расколом. Следовательно, такие страны как Испания и Греция выступают за ограничение цен на газ, а Германия, Дания и Нидерланды остаются скептически настроенными по отношению к такому шагу. Венгрия вообще подписала новое соглашение с "Газпромом" в августе.

Если единство Европы разрушится, тогда мы можем столкнуться с риском того, что больше стран, а не только Венгрия, будут очень охотно принимать российский газ, и это будет большой проблемой.

– сказал старший научный сотрудник Bruegel Георг Захманн.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза согласовали пять предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса. Однако им не удалось договориться о введении порога цен на газ.