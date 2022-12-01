С 5 декабря 2022 года для сырой российской нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов, вступят в силу ограничения стран G7 по экспорту. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.
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Проблема только в том, что ценовой потолок страны до сих пор не установили. Еще 23 ноября это решение должно было бы принять. Однако переговоры зашли в тупик.
История переговоров
- Еще раньше ЕС обсуждал ценовой потолок на российскую нефть в пределах 65 – 70 долларов за баррель. Она значительно выше себестоимости производства в России.
- Стало известно, что Еврокомиссия все же предложила ограничение цен в объеме 65 долларов за баррель. Однако одни были за, а другие – против.
- После того как несколько стран признали потолок в 65 долларов слишком высоким для давления на Москву, страны Евросоюза обсудили цену на экспорт российской сырой нефти на уровне 62 долларов. Впрочем, и эта цена не удовлетворила всех.
- Учитывая, что Россия уже продает свою нефть со скидкой, обсуждаемые лимиты выше текущих рыночных ставок, которые составляют около 52 долларов.
Какую цену предлагают разные страны
Еще раньше, в заявлении главы Минфина США Джанет Йеллен потолок цен на нефть из России устанавливался на уровне 60 долларов за баррель.
Страны Балтии и Польша заявили, что предложение в 65 долларов за баррель достаточно щедро для России. Они поддержали заявление Владимира Зеленского о цене на уровне 30 долларов за баррель. Президент Украины считает, что 60 – 70 долларов – это "поддавки".
В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.
Почему страны не могут резко снизить цену
На сегодняшний день Россия поставляет нефть на уровне цен в пределах 65 – 70 долларов. По словам политолога Андрея Вигиринского, вопрос потолка цены довольно проблемный.
- Если установить предельную цену на уровне 60 долларов, она, скорее всего, будет еще приемлема для России, но уже не будет иметь для нее такого экономического эффекта.
- Впрочем, если посмотреть на картину немного шире, а речь идет об обещании, Россия обещала прекратить поставлять нефть, если ограничение цены ее не устроит.
- После решения Саудовской Аравии о фактическом сокращении добычи нефти дополнительное выпадение с мирового рынка еще в 2 миллиона баррелей российской нефти приведет к росту цены на нефть.
- Цена может подорожать до рекордных 200 – 300 долларов.
Поэтому мировые лидеры не могут пока прийти к соглашению по вопросу введения потолка цен на том уровне, который является убыточным для бюджета России. А это – любая цена на нефть ниже 45 долларов.
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Какими будут последствия для России по причине ограничения цены
В комментарии 24 каналу Олег Гетман, специалист Экономической экспертной платформы, объясняет, что цена на уровне 60 долларов за баррель – это не дочисление миллиардов долларов в российский бюджет.
Это значительная санкция, учитывая, что в российском бюджете на этот год заложена цена в 80 долларов за баррель, а на следующий год этот показатель снизили до 75 долларов. Это приведет к недопоступлениям многих триллионов рублей в российский бюджет, что уменьшит способность России вести войну.
– добавляет эксперт.
Однако существует мнение, что России удастся обойти санкции, а именно благодаря созданному страной-агрессором теневого флота танкеров. Эксперты не исключают и вариант того, что агрессор попытается смешивать собственную нефть с другой, пытаясь скрыть ее происхождение.
Однако, по словам Олега Гетмана, в случае установления цены на уровне около 60 долларов за баррель, агрессору будет экономически невыгодно создавать обходные схемы, которые также удешевят стоимость нефти.