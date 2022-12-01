С 5 декабря 2022 года для сырой российской нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов, вступят в силу ограничения стран G7 по экспорту. Предоставление морских услуг покупателям, контрактующим нефть агрессора выше установленного ценового потолка, будет запрещено.

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Проблема только в том, что ценовой потолок страны до сих пор не установили. Еще 23 ноября это решение должно было бы принять. Однако переговоры зашли в тупик.

История переговоров

Еще раньше ЕС обсуждал ценовой потолок на российскую нефть в пределах 65 – 70 долларов за баррель. Она значительно выше себестоимости производства в России.

Стало известно, что Еврокомиссия все же предложила ограничение цен в объеме 65 долларов за баррель. Однако одни были за, а другие – против.

После того как несколько стран признали потолок в 65 долларов слишком высоким для давления на Москву, страны Евросоюза обсудили цену на экспорт российской сырой нефти на уровне 62 долларов. Впрочем, и эта цена не удовлетворила всех.

Учитывая, что Россия уже продает свою нефть со скидкой, обсуждаемые лимиты выше текущих рыночных ставок, которые составляют около 52 долларов.

Какую цену предлагают разные страны

Еще раньше, в заявлении главы Минфина США Джанет Йеллен потолок цен на нефть из России устанавливался на уровне 60 долларов за баррель.

Страны Балтии и Польша заявили, что предложение в 65 долларов за баррель достаточно щедро для России. Они поддержали заявление Владимира Зеленского о цене на уровне 30 долларов за баррель. Президент Украины считает, что 60 – 70 долларов – это "поддавки".

В то же время страны с крупной судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов.

Да и вообще, ограничения по ценам будут не для всех. Такие страны, как Япония, Хорватия, Болгария и другие (не имеющие выхода к морю) будут иметь лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России. Эти транзакции будут разрешены до 30 сентября 2023 года.

Почему страны не могут резко снизить цену

На сегодняшний день Россия поставляет нефть на уровне цен в пределах 65 – 70 долларов. По словам политолога Андрея Вигиринского, вопрос потолка цены довольно проблемный.

Если установить предельную цену на уровне 60 долларов, она, скорее всего, будет еще приемлема для России, но уже не будет иметь для нее такого экономического эффекта.

Впрочем, если посмотреть на картину немного шире, а речь идет об обещании, Россия обещала прекратить поставлять нефть, если ограничение цены ее не устроит.

После решения Саудовской Аравии о фактическом сокращении добычи нефти дополнительное выпадение с мирового рынка еще в 2 миллиона баррелей российской нефти приведет к росту цены на нефть.

Цена может подорожать до рекордных 200 – 300 долларов.

Поэтому мировые лидеры не могут пока прийти к соглашению по вопросу введения потолка цен на том уровне, который является убыточным для бюджета России. А это – любая цена на нефть ниже 45 долларов.

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Какими будут последствия для России по причине ограничения цены

В комментарии 24 каналу Олег Гетман, специалист Экономической экспертной платформы, объясняет, что цена на уровне 60 долларов за баррель – это не дочисление миллиардов долларов в российский бюджет.

Это значительная санкция, учитывая, что в российском бюджете на этот год заложена цена в 80 долларов за баррель, а на следующий год этот показатель снизили до 75 долларов. Это приведет к недопоступлениям многих триллионов рублей в российский бюджет, что уменьшит способность России вести войну.

– добавляет эксперт.

Однако существует мнение, что России удастся обойти санкции, а именно благодаря созданному страной-агрессором теневого флота танкеров. Эксперты не исключают и вариант того, что агрессор попытается смешивать собственную нефть с другой, пытаясь скрыть ее происхождение.

Однако, по словам Олега Гетмана, в случае установления цены на уровне около 60 долларов за баррель, агрессору будет экономически невыгодно создавать обходные схемы, которые также удешевят стоимость нефти.