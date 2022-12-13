Хоча й певні економічні санкції державі-терористці вдається обходити, а інші обмеження Євросоюз не може просто-таки застосувати, це все одно не рятує ворожу економіку від краху. До того ж через розгортання війни проти України Владіміру Путіну довелось згорнути свої військові амбіції та кампанії в інших куточках світу.

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Скільки Путін витрачає на війну

Розвідники та експерти зазначають, що Путін підписав закон про виділення понад дев'яти трильйонів рублів на оборону, безпеку та правоохоронні органи у 2023 році – це приблизно 143 мільярди доларів.

Ця сума становить близько 8 відсотків валового внутрішнього продукту Росії у 2021 році. Витрати Росії на оборону значно зросли та становитимуть понад 30% від усього бюджету Росії на 2023 рік,

– пишуть в Інституті з вивчення війни.

Через таке активне фінансування війни Росії доведеться згорнути інші міжнародні чи внутрішні кампанії. Скажімо, Кремль уже передислоковує війська з районів Сирії чи то Нагірного Карабаху задля тривалої війни проти нашої держави.

Путін не бажає жертвувати амбіціями

Однак аналітики переконані, що російський диктатор усе ж не хоче жертвувати геополітичними ініціативами. Така жадібність точно йому не допоможе і лише зажене Росію у ще більшу фінансову скруту.

Скажімо, Путін продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, безрезультатно запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради в Бішкеку, Киргизстан, у грудні,

– констатують експерти.

Навіть усередині Росії знаходяться критики, які дорікають Кремлю за те, що той виділив майже шість мільярдів рублів – а це близько 95,5 мільйонів доларів – на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, але не спромігся забезпечити армію на фронті.

Окрім того, варто сказати, що руйнують російську економіку санкції від країн заходу, однак чомусь країни-партнери все ще не можуть дійти згоди щодо 9 пакету обмежень.