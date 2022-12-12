Після зустрічі глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на підсумковій пресконференції вирішив пояснити, чому блокує санкційний пакет. Дипломат уже традиційно назвав санкційну політику ЄС "провальною".

Зверніть увагу Глави МЗС країн ЄС не погодили 9 пакет санкцій проти Росії

Як Будапешт пояснює свою позицію

Угорщина дуже не хоче, аби ЄС вводив санкції проти певних російських високопосадовців та енергосектору країни-окупанта, адже пріоритетом Будапешта, вочевидь, є російські енергоресурси, а не безпека як Угорщини, так і Європи та світу.

Для нас було важливо, щоб цей пакет жодним чином не поставив під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Для нас було важливо, аби до пакета не було включено жодних додаткових санкцій, які б впливали на постачання нафти та природного газу, і на даний момент нам вдалося цього досягти,

– заявив Сійярто.

Глава угорського МЗС цинічно заявив, що європейські санкції становлять загрозу для постачання енергоносіїв, зокрема ядерних матеріалів. Крім того, Петер Сійярто пояснив, що введення санкцій проти російських високопосадовців, які "є важливими для переговорів щодо вирішення війни в Україні" нібито означатиме відмову від миру.

Однак увечері 12 грудня представники ЄС ще раз обговорять 9-ий пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет санкцій проти Росії

За даними видання Financial Times, новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає:

експортний контроль цивільних технологій, які Росія може використовувати для підтримки своїх збройових заводів,

експортний контроль над продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро,

заборону на співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями,

заборону на операції з ще трьома російськими банками,

заборону чотирьох російських пропагандистських медіаканалів,

персональні санкції проти ще 180 осіб.

Під час обговорень на рівні глав МЗС, Угорщина бойкотувала цей пакет санкцій. Та варто відзначити, що Угорщина часто виступає проти європейських ініціатив щодо України, зокрема у Раді ЄС Будапешт блокував виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Та 9 грудня Угорщина припинила блокування і Рада ЄС таки погодила важливий для України пакет допомоги.