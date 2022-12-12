После встречи глава МИД Венгрии Петер Сийярто на итоговой пресс-конференции решил объяснить, почему блокирует санкционный пакет. Дипломат уже традиционно назвал санкционную политику ЕС "провальной".

Обратите внимание Главы МИД стран ЕС не согласовали 9 пакет санкций против России

Как Будапешт объясняет свою позицию

Венгрия очень не хочет, чтобы ЕС вводил санкции против определенных российских чиновников и энергосектора страны-оккупанта, ведь приоритетом Будапешта, очевидно, являются российские энергоресурсы, а не безопасность как Венгрии, так и Европы и мира.

Для нас было важно, чтобы этот пакет никак не поставил под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Для нас было важно, чтобы в пакет не были включены никакие дополнительные санкции, которые влияли бы на поставки нефти и природного газа, и на данный момент нам удалось этого достичь,

– заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД цинично заявил, что европейские санкции представляют угрозу для поставок энергоносителей, в том числе ядерных материалов. Кроме того, Петер Сийярто пояснил, что введение санкций против российских чиновников, которые "важны для переговоров по решению войны в Украине" якобы будет означать отказ от мира.

Однако вечером 12 декабря представители ЕС еще раз обсудят 9-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций против России

По данным издания Financial Times, новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает:

экспортный контроль гражданских технологий, которые Россия может использовать для поддержки своих оружейных заводов,

экспортный контроль над продукцией двойного назначения стоимостью свыше 2,3 миллиарда евро,

запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями,

запрет на операции с еще тремя российскими банками,

запрет четырех российских пропагандистских медиаканалов,

персональные санкции против еще 180 человек.

В ходе обсуждения на уровне глав МИД Венгрия бойкотировала этот пакет санкций. Но стоит отметить, что Венгрия часто выступает против европейских инициатив по Украине, в частности, в Совете ЕС Будапешт блокировал выделение 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Но 9 декабря Венгрия прекратила блокировку и Совет ЕС все-таки согласовал важный для Украины пакет помощи.