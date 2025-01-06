Из них около 15 тысяч – убитыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данныеданные Генштаба ВСУ.

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Потери врага на Курщине

Операция Сил обороны на Курщине, начавшаяся 6 августа 2024 года, стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства.

В Генштабе ВСУ отметили, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.

Там отметили, что Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".

В Генштабе отметили, что операция заставила противника перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

"Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также, Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в Россию почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность", – говорится в сообщении.

За 5 месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч – убитыми,

– сообщили в Генштабе.

Силы обороны также уничтожили немало вражеской техники. В частности:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы специальной техники.

Кроме этого, указывается, что во время операции ВСУ взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. "Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах", – отметили в Генштабе.

Там также добавили, что за проявленный героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено более 2 тысяч украинских военнослужащих.