Путину абсолютно безразлично на огромные потери российской армии, ведь он до сих пор у власти. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский.

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Операция на Курщине – определяющее событие

Сергей Грабский отметил, что Украина ведет боевые действия в Курской области достаточно ограниченным контингентом Сил обороны. Основными задачами этой операции является максимальное оттягивание туда боевого потенциала врага, максимальное нанесение боевого поражения и уничтожение российского войска.

Таким образом мы говорим о тактических операциях, которые вписываются в концепцию маневренной обороны, а это концептуальное решение на ведение боевых действий Сил обороны за пределами территории Украины. Потому что нам нет необходимости там держаться за каждый клочок пока российской территории. Не знаю, как будет в будущем,

– сказал он.

Проведение такой операции с военной точки зрения имеет очень большое значение. ВСУ мощно донимают врага. Недаром именно в Курской области Россия была вынуждена бросить в бой военнослужащих Северной Кореи. Путин оказался в очень неудобной ситуации.

Кремлевский диктатор поставил задачу до 7 января выбросить все подразделения украинских Сил обороны с Курщины. Кроме того, вряд ли враг сможет вытеснить украинские подразделения до 20 января, когда будет инаугурация Трампа. Однако, с другой стороны, для Путина не имеет значения, сколько россиян погибает каждый день на фронте в Украине.

"Для него все хорошо. Он получил власть, о которой мечтал любой правитель тех земель, которые сейчас пока что называются Российской Федерацией. При этом не нужно преуменьшать значимость Курской битвы, если можно так ее назвать, для событий украинско-российской войны. Это определяющее событие. Эта операция уже вошла в учебники военной истории и оперативного искусства", – добавил военный эксперт.