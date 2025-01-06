Путіну абсолютно байдуже на величезні втрати російської армії, адже він досі при владі. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський.

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Операція на Курщині – визначальна подія

Сергій Грабський зазначив, що Україна веде бойові дії в Курській області досить обмеженим контингентом Сил оборони. Основними завданнями цієї операції є максимальне відтягування туди бойового потенціалу ворога, максимальне завдання бойового ураження та знищення російського війська.

У такий спосіб ми говоримо про тактичні операції, які вписуються в концепцію маневрової оборони, а це концептуальне рішення на ведення бойових дій Сил оборони поза межами території України. Тому що нам немає потреби там триматися за кожний клаптик поки що російської території. Не знаю, як буде у майбутньому,

– сказав він.

Проведення такої операції з військового погляду має дуже велике значення. ЗСУ потужно дошкуляють ворогу. Недарма саме у Курській області Росія була змушена кинути у бій військовослужбовців Північної Кореї. Путін опинився у дуже незручній ситуації.

Кремлівський диктатор поставив завдання до 7 січня викинути усі підрозділи українських Сил оборони з Курщини. Крім того, навряд чи ворог зможе витіснити українські підрозділи до 20 січня, коли буде інавгурація Трампа. Проте, з іншого боку, для Путіна немає значення, скільки росіян гине кожного дня на фронті в Україні.

"Для нього все добре. Він отримав владу, про яку мріяв будь-який правитель тих земель, які зараз поки що називаються Російською Федерацією. При цьому не потрібно применшувати значущість Курської битви, якщо можна так її назвати, для подій українсько-російської війни. Це визначальна подія. Ця операція вже увійшла у підручники військової історії та оперативного мистецтва", – додав військовий експерт.