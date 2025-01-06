Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитик с псевдонимом Def Mon. Он проанализировал геолоцированные кадры, попавшие в сеть.

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ВСУ активизировали наступление на Курщине

Украинские военные начали очередное наступление на территории Курской области, вероятно, пройдя с боями 2,7 километра за первый день операций. Российские пропагандисты даже опубликовали видео, которое подтверждает, что "армия России отражала атаки ВСУ в Курской области".

На кадрах видны боевые действия к востоку от хутора Бердин и на западе поселка Новосотницкий, которые находятся неподалеку друг от друга.

Согласно анализу карт, опубликованных Институтом изучения войны 5 января, украинские войска, вероятно, смогли продвинуться к южным окраинам Бердина и добрались до дороги, которая соединяет этот населенный пункт с Новосотницким.

ВСУ в Курской области / Фото: x.com/DefMon3

Это наступление является частью стратегической операции на юго-востоке, которую украинские войска осуществляют с целью дестабилизировать российские позиции в Курской области.

По словам Def Mon, хотя продвижение на 2,7 километра является значительным, пока неизвестно, удалось ли бойцам ВСУ закрепиться на новых позициях, поскольку территория остается зоной активных боевых действий, и наступление может быть частью более широкой тактической операции.

Новое наступление на Курщине / Инфографика: x.com/DefMon3

Важным моментом является то, что эта операция показывает новый этап контрнаступления, в рамках которого ВСУ активно атакуют российские позиции на территории России.

К слову, интенсивные бои на Курщине приводят к потерям российских войск и переселению россиян, показывая проблемы в организации противодействия ВСУ на российской территории.

Российские военные корреспонденты и блогеры распространяют информацию об изменениях, вызывающих дискомфорт в российском обществе.