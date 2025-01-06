Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что в заявлениях, где пытаются преуменьшить значение операции на Курщине, чувствуется рука России.

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Значение операции на Курщине

Тимочко отметил, что активизация атак ВСУ в Курской области – это или продолжение операции, начавшейся летом, или же новый ее виток. СОУ на Курщине удается сковывать 70-тысячную группировку россиян, и даже больше не просто сковывать, но и уничтожать вражеские войска и вражескую технику. Вопрос Курщины – очень болезненный для Путина и для россиян.

Внимание их военкоров, "блогеров", которых еще не задавили и не посадили в тюрьму, приковано именно к Курщине. Конечно, они реагируют на любые изменения постоянства их войск. Они не паникуют, но распространяют неприятную для них информацию. В любом случае Курщина – это территория России, и все потери с точки зрения гражданских, инфраструктуры, что могли происходить на территории Украины, происходят на территории России,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Интенсивные бои на Курщине

По его словам, российские бомбы летят по российской же территории, горят российские дома, россияне становятся переселенцами, убегая из зоны боевых действий. Очень хорошо, что на Курщине происходят интенсивные бои. При других условиях можно было бы говорить, что значение операции небольшое, ведь россияне не привлекаются к боям. В реальности же здесь в результате боев и потери у врага немалые.

"Для Путина этот вопрос становится очень острым, очень болезненным. Они будут прилагать все усилия, чтобы противодействовать ВСУ. Если активизация боевых действий там состоялась, и российская разведка на своей территории в очередной раз не досмотрела, не сумела оценить положение дел, не увидела перемещения наших дополнительных сил, концентрацию ударных направлений, это свидетельствует, что у них есть большие проблемы в организации противодействия ВСУ на российской территории", – отметил Тимочко.