Стойкая нация

Не менее важно также то, что Украине удалось сохранить внутреннюю управляемость и эффективность управления. Несмотря на все информационные атаки со стороны России и целенаправленные попытки поражать ракетами и дронами-камикадзе исключительно гражданские объекты – многоэтажные дома, школы, больницы, теплоэлектростанции, водопроводы и так далее – парламент, центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления продолжают свою работу и обеспечивают жизнедеятельность. государства и нужды граждан.

Кроме того, усиливаются наши позиции в формате "Рамштайн" по оказанию помощи Украине. Растут объемы гуманитарной помощи, в частности, предоставление со стороны западных партнеров широкого спектра энергетического оборудования, необходимого для обеспечения электроэнергией и теплом граждан в условиях продолжения ракетных обстрелов. Также становится более реальной возможность оперативного решения вопроса предоставления доступа Украине к замороженным в западных банках денежным ресурсам центробанка России и российских компаний. Эти более 300 миллиардов долларов будут способствовать скорейшему послевоенному восстановлению страны.

Как видим, весь цивилизованный мир признает мощь и достижения украинцев, Президента Украины и его команды. А также поддерживает нас на тернистом пути к такой долгожданной Победе!