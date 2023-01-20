Прибутки Raiffeisen в Росії
За минулий рік, згідно зі звітністю банку, прибуток у Росії склав 474 мільйони євро, передає 24 Канал. Це найбільший прибуток у регіоні. До прикладу в Україні він становив лише 122 мільйони євро.
Зверніть увагу Кредитні канікули на крові: у Росії Raiffeisen та інші банки роблять "поблажки" мобілізованим
Видання Financial Times зазначає, що Raiffeisen має найбільшу кількість активів серед банків, котрі досі знаходяться в Росії. З 22,9 мільярда євро активів у Росії станом на початок 2022 року лише 354 мільйони євро повʼязані із фінансовими установами, що потрапили під західні санкції, а ще 119 мільйонів євро – з іншими підсанкційними компаніями.
Як прибутки Raiffeisen фінансують війну
З отриманих прибутків компанії сплачують податки, котрі наповнюють бюджет, а далі ідуть на фінансування війни в Україні. У Reuters проаналізували, що у 2023 році Росія витратить на оборону та безпеку майже третину бюджету – 9,4 трильйона рублів (140 мільярдів доларів).
- За три квартали 2022 року Raiffeisen переказав до бюджету Росії 369 мільйони євро.
- За аналогічний період 2021 року сума була майже вчетверо менше – 94 мільйони євро.
Визнання псевдореспублік
Нещодавно на російському сайті Raiffeisen з'явилась інформація, що установа пропонує тимчасово мобілізованим кредитні канікули. Також банк у дописі фактично визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" тим самим фактично підтримуючи війну в Україні.
Така поведінка викликала обурення у соцмережах, де люди намагались достукатись до керівництва банку у своїх постах на що ті лише зазначили, що "банк діє на підставі чинного законодавства країни, у якій він розташований".