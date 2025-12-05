Чому Угорщині потрібні активи "Лукойла"?
Угорська MOL приєднується до зростаючого списку претендентів на підсанкційний "Лукойла", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зараз "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil та Chevron, а також з близькосхідними інвесторами напередодні встановленого США терміну – 13 грудня, після того, як Вашингтон відхилив пропозицію швейцарського трейдера сировинних товарів Gunvor як покупця.
Міжнародний бізнес "Лукойлу" володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних заправних станцій по всьому світу.
Нафтогазова компанія MOL хотіла б придбати НПЗ та заправні станції Лукойлу в Європі, а також частки у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.
Будапешт значною мірою залежить від російської енергетики, і Орбан, який перебуває при владі 15 років, давно намагається підтримувати добрі стосунки як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL прагне купити сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії, який також перебуває під санкціями США.
Хто ще хоче купити активи "Лукойла"?
Exxon Mobil планує купити контрольний пакет акцій "Лукойла" у родовищі West Qurna 2 в Іраку, що є важливим кроком для повернення компанії до країни. Ірак запросив кілька американських нафтових компаній, включаючи Exxon, розпочати переговори щодо поглинання проекту West Qurna 2
Мільярдер та власник "Челсі" Тодд Боелі створив консорціум для придбання міжнародних активів "Лукойла", які оцінили у 22 мільярди доларів.
Конкуренцію у переговорах за активи "Лукойла" також складають великі енергетичні корпорації, включаючи Chevron та державну нафтову компанію ОАЕ ADNOC.
Бернд Бергмайр, колишній власник Pornhub, також звернувся до Мінфіну США з метою купити міжнародні активи "Лукойла". Інтерес до активів "Лукойлу" зріс через нещодавній дозвіл Мінфіну США на переговори з російським бізнесом.