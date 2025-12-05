Чому Угорщині потрібні активи "Лукойла"?

Угорська MOL приєднується до зростаючого списку претендентів на підсанкційний "Лукойла", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Ціни стабілізуються: як українські атаки на російські НПЗ впливають на нафтовий ринок

Зараз "Лукойл" веде переговори з нафтовими гігантами Exxon Mobil та Chevron, а також з близькосхідними інвесторами напередодні встановленого США терміну – 13 грудня, після того, як Вашингтон відхилив пропозицію швейцарського трейдера сировинних товарів Gunvor як покупця.

Міжнародний бізнес "Лукойлу" володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних заправних станцій по всьому світу.

Нафтогазова компанія MOL хотіла б придбати НПЗ та заправні станції Лукойлу в Європі, а також частки у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані, повідомило одне з трьох джерел.

Будапешт значною мірою залежить від російської енергетики, і Орбан, який перебуває при владі 15 років, давно намагається підтримувати добрі стосунки як з Москвою, так і з Вашингтоном. MOL прагне купити сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії, який також перебуває під санкціями США.

Хто ще хоче купити активи "Лукойла"?