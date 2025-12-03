Starbucks виплатить компенсацію працівникам

Компанія Starbucks погодилася виплатити понад 35 мільйонів доларів тисячам працівників у Нью-Йорку, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Це роблять, щоб врегулювати претензії міста щодо того, що компанія відмовила працівникам у стабільному графіку роботи та довільно скоротила їхні години.

За словами міських чиновників, понад 15 000 погодинних працівників отримуватимуть 50 доларів за кожен тиждень, який вони відпрацювали з липня 2021 року по липень 2024 року. Угода з'явилася на тлі тиску на мережу кав'ярень щодо покращення умов праці по всій країні.

У своїй заяві Starbucks заявила, що "прагне створити найкращі робочі місця в роздрібній торгівлі та забезпечити дотримання всіх законів у нашій практиці". Компанія додала, що нещодавно окреслила плани інвестувати 500 мільйонів доларів у покращення кадрового забезпечення та навчання кав’ярень.

Що відомо про страйки працівників Starbucks?

Чиновники Нью-Йорка розпочали розслідування Starbucks у 2022 році – розслідування, яке почалося з десятків скарг працівників і охопило всі локації Starbucks по всьому місту, передає 24 Канал з посиланням на New York Post.

У заяві чиновників йдеться, що відділ захисту працівників міста виявив "схему системних порушень". За їхніми словами, Starbucks порушив міський закон про справедливий робочий тиждень понад півмільйона разів з 2021 року.

У листопаді 2025 року страйк профспілки Starbucks розпочався в багатьох місцях США. Профспілка заявила, що близько 1000 барист беруть участь у страйку в понад 40 містах у "День червоної чашки" – один з найбільших щорічних розпродажів кав’ярні. Це вже третій страйк, який охопив мережу з моменту її створення чотири роки тому.

Що ще відомо про Starbucks?