Як закриття Starbucks вплине на ринок нерухомості?

Фахівці очікують змін на ринку нерухомості після новин про Starbucks, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Realtor.com.

У виданні пишуть, що Starbucks традиційно розташовується у пожвавлених районах. А враховуючи, що в деяких місцях ціна на гранді латте наближається до 6 доларів, можна очікувати появи Starbucks у районах із середнім та вищим середнім класом, зазначає видання.

Відкриття нового Starbucks вже давно асоціюється з "ефектом Starbucks" – терміном, який описує, як присутність бренду сигналізує про зростання добробуту та привабливості району. Наявність кафе могла б підвищити привабливість району,

– пояснює аналітикиня Ханна Джонс.

Таким чином, Starbucks не призводить до зростання вартості житла сама по собі. Натомість мережа схильна відкривати магазини в районах, де вже діють інші фактори, такі як економічне зростання, зростання попиту та зростання вартості нерухомості.

Закриття кількох кав’ярень може змінити це сприйняття, сигналізуючи про зниження пішохідного трафіку або споживчого попиту. Проте якщо їх сотні, це зашкодить вартості місцевої нерухомості.

Хоча Starbucks може підвищувати привабливість комерційного району, він не обов'язково безпосередньо впливає на вартість житлової нерухомості. Навпаки, його присутність може відображати і посилювати загальні економічні та демографічні тенденції,

– пишуть у виданні.

Чому Starbucks закриває сотні кав’ярень?

Starbucks закриє неефективні магазини в Північній Америці, включаючи свій культовий заклад в Сіетлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Так генеральний директор Браян Ніккол продовжує реструктуризацію, яка, як очікується, коштуватиме 1 мільярд доларів, щоб відновити падіння продажів компанії.

Очікується, що до кінця 2025 фінансового року загальна кількість магазинів мережі кав'ярень у США та Канаді скоротиться на 1%, або на кілька сотень магазинів. Ніккол намагається відновити атмосферу "кав'ярні" в закладах, щоб повернути клієнтів до своїх торгових точок після шести кварталів поспіль зниження продажів у США.

Новини про Starbucks