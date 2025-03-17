Як стався інцидент

Неприємний випадок трапився ще у 2020 році. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на АР. Гарсія забрав своє замовлення через вікно автокафе Starbucks, але одна з чашок мала неправильно закріплену кришку. Внаслідок цього гаряча рідина потрапила на його ноги, спричинивши важкі опіки та пошкодження нервів.

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Чоловік пройшов тривале лікування, а суд визнав Starbucks відповідальним за неналежне забезпечення безпеки клієнтів.

Рішення суду

Суд присяжних зобов’язав компанію виплатити 50 мільйонів доларів, що включає: медичні витрати; компенсацію за фізичні та моральні страждання; відшкодування збитків, пов’язаних із лікуванням.

Starbucks оскаржить рішення

Компанія заявила, що не погоджується з таким вироком і планує подати апеляцію. У Starbucks наголошують, що дотримуються високих стандартів безпеки, особливо щодо поводження з гарячими напоями.

Довідково. Ця справа викликала паралелі з відомим судовим процесом 1994 року проти McDonald's, коли клієнтка отримала важкі опіки від гарячої кави. Тоді суд присудив їй майже 3 мільйони доларів компенсації.