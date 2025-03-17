Как произошел инцидент

Неприятный случай произошел еще в 2020 году. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на АР. Гарсия забрал свой заказ через окно автокафе Starbucks, но одна из чашек имела неправильно закрепленную крышку. В результате горячая жидкость попала на его ноги, вызвав тяжелые ожоги и повреждения нервов.

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Мужчина прошел длительное лечение, а суд признал Starbucks ответственным за ненадлежащее обеспечение безопасности клиентов.

Решение суда

Суд присяжных обязал компанию выплатить 50 миллионов долларов, что включает: медицинские расходы; компенсацию за физические и моральные страдания; возмещение убытков, связанных с лечением.

Starbucks обжалует решение

Компания заявила, что не согласна с таким приговором и планирует подать апелляцию. В Starbucks отмечают, что придерживаются высоких стандартов безопасности, особенно по обращению с горячими напитками.

Справочно. Это дело вызвало параллели с известным судебным процессом 1994 года против McDonald's, когда клиентка получила тяжелые ожоги от горячего кофе. Тогда суд присудил ей почти 3 миллиона долларов компенсации.