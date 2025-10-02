Де найдорожча оренда у США?
Про найдорожчі міста в рейтингу розповідає 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.
- Рейтинг очолює мегаполіс – Нью-Йорк
Сьогодні оренда житла тут вартує в середньому 4,14 тисяч доларів, що понад 170 тисяч гривень на місяць. За останні пʼять років ця позначка зросла майже на 22%.
- На другому місці – Бостон
Тут середня оренда сягає 3,4 тисячі доларів на місяць. Високі витрати на землю та будівельні матеріали ускладнюють будівництво, що зменшує пропозицію житла та підвищує ціни.
- Третім у списку є Сан-Франциско
Тут доведеться заплатити 3,3 тисячі доларів. Вартість оренди тут з 2020 року зросла лише на 1%.
Скільки коштує оренда на Сході та в Азії?
- Найдорожчий ринок оренди в Сінгапурі
Тут ціни зросли на 55%, до 3,16 тисяч доларів, що є найшвидшим темпом зростання у рейтингу.
- Також високі темпи зростання демонструє Дубай
Тут зростання цін відбулося на 54%. Місто стало найдорожчим для оренди на Близькому Сході та посіло 8 місце у глобальному рейтингу 2025 року.
Яка вартість оренди у Європі?
Цьогоріч найвище значення індексу орендної плати в Європі у Великій Британії, наступними є Швейцарія, Ірландія та Нідерланди, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Numbeo.
Наступними у списку є Швейцарія, Ірландія та Нідерланди, а закриває пʼятірку – Люксембург. Місячна оренда однокімнатної квартири вартуватиме:
- У Великобританії (Лондон) від 1,743.33 до 2,294.09 фунтів (96,6 тисяч гривень),
- У Швейцарії (Берн) від 1,308.00 до 1,557.38 швейцарських франків (67,7 тисяч гривень),
- В Ірландії (Дублін) від 1,722.03 до 2,056.55 євро (83,2 тисячі гривень),
- В Нідерландах (Амстердам) від 1,747.21 до 2,130.82 євро (84,4 тисячі гривень),
- В Люксембургу (Люксембург) від 1,596.00 до 1,861.54 євро (77,1 тисяч гривень).
Зауважимо! Numbeo робить статистику на основі даних місцевих жителів країн.
Де у Європі найдоступніші ціни на купівлю житла?
- У 2025 році найдоступніші ціни на житло у Європі зафіксували в містах Східної та Південної Європи. Абсолютними рекордсменами стали грецька Патра та албанський Дуррес. У Патрі квадратний метр нового житла коштує 1,46 тисячі євро, а в Дурресі – всього 1,33 тисячі євро.
- Натомість у 2025 році ціни на житло в Україні продовжують рости: за даними Держстату, порівняно з тим самим періодом минулого року, загальне подорожчання склало 14,9%. На первинному ринку вартість квартир збільшилася ще сильніше – на 16,7%, тоді як на вторинному ринку – на 14,8%.