Квартира трикімнатна, а ціна за оренду сягає 40 тисяч гривень за місяць, пише 24 Канал з посиланням на оголошення OLX.

Чому така ціна за оренду?

Загальна площа квартири 140 квадратних метрів – це найбільше вплинуло на ціну. Усередині розміщено повний комплект меблів, вбудовану техніку, облаштовані гардеробні зони, кондиціонери та окремі санвузли.

Попри те, що сам будинок введений в експлуатацію понад 20 років тому, саме внутрішнє облаштування вплинуло на вартість. Стан квартири, наявність ремонту та повністю укомплектоване наповнення завжди збільшують ціну. Також у характеристиках оголошення вказано на вдале планування та готовність квартири до миттєвого заселення.

Інтер'єр квартири / Фото OLX

Як локація впливає на вартість?

Будинок розташований у районі з доступом до основної інфраструктури, що традиційно підвищує інтерес орендарів. Трикімнатні помешкання з декількома відокремленими кімнатами, обладнаною кухнею та вітальнею зазвичай здаються дорожче за однокімнатні та двокімнатні варіанти, навіть якщо будівля не належить до нової забудови.

Наскільки ціна відрізняється від середньої у Черкасах?

Середня вартість оренди у Черкасах на однокімнатні квартири становить 13 тисяч гривень, зазначають в аналітиці ЛУН. Вартість двокімнатних майже не відрізняється від однокімнатних і коштує 14 тисяч гривень на місяць.

Цікаво! Пропозицій на трикімнатні квартири досить мало для міста, а середня вартість оренди становить 18 тисяч гривень. На сайтах оренди житла кількість пропозицій зазвичай не перевищує 50.

Порівняно з середніми цінами, вартість оренди 40 тисяч гривень суттєво перевищує показники. Зазвичай трикімнатну квартиру в Черкасах можна знайти удвічі чи втричі дешевше.

Які ціни на оренду у столиці?