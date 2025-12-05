Квартира трехкомнатная, а цена за аренду достигает 40 тысяч гривен в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на объявление OLX.

Смотрите также Теневая аренда в Украине: какие изменения правительство предлагает в новом законопроекте

Почему такая цена за аренду?

Общая площадь квартиры 140 квадратных метров – это больше всего повлияло на цену. Внутри размещен полный комплект мебели, встроенную технику, обустроены гардеробные зоны, кондиционеры и отдельные санузлы.

Несмотря на то, что сам дом введен в эксплуатацию более 20 лет назад, именно внутреннее обустройство повлияло на стоимость. Состояние квартиры, наличие ремонта и полностью укомплектованное наполнение всегда увеличивают цену. Также в характеристиках объявления указано на удачную планировку и готовность квартиры к мгновенному заселению.

Интерьер квартиры / Фото OLX

Как локация влияет на стоимость?

Дом расположен в районе с доступом к основной инфраструктуре, что традиционно повышает интерес арендаторов. Трехкомнатные квартиры с несколькими обособленными комнатами, оборудованной кухней и гостиной обычно сдаются дороже однокомнатных и двухкомнатных вариантов, даже если здание не относится к новой застройке.

Насколько цена отличается от средней в Черкассах?

Средняя стоимость аренды в Черкассах на однокомнатные квартиры составляет 13 тысяч гривен, отмечают в аналитике ЛУН. Стоимость двухкомнатных почти не отличается от однокомнатных и стоит 14 тысяч гривен в месяц.

Интересно! Предложений на трехкомнатные квартиры достаточно мало для города, а средняя стоимость аренды составляет 18 тысяч гривен. На сайтах аренды жилья количество предложений обычно не превышает 50.

По сравнению со средними ценами, стоимость аренды 40 тысяч гривен существенно превышает показатели. Обычно трехкомнатную квартиру в Черкассах можно найти вдвое или втрое дешевле.

Какие цены на аренду в столице?