По сравнению с декабрем 2024 года цены на однокомнатные квартиры выросли на 1,33%, а стоимость двухкомнатных квартир снизилась, пишет 24 Канал со ссылкой на сайты по аренде жилья.

Самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве – 12 800 гривен, отмечают в M2bomber.

А средняя стоимость однокомнатных квартир – 17 000 гривен, пишет ЛУН.

Хотя стоимость однокомнатных квартир не изменилась, цена за аренду двухкомнатных значительно снизилась. В прошлом месяце стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляла 24 тысячи гривен, сейчас она снизилась до 23 тысяч гривен.

Трехкомнатные также подешевели. Ранее аренда стоила 42 тысячи гривен, этом месяце она уменьшилась до 40 тысяч.

Как расположение влияет на стоимость аренды?

В столице локация остается ключевым фактором, который формирует рыночную стоимость аренды. Близость к метро и скоростной доступ к центру существенно повышают цену, особенно в районах с развитой инфраструктурой и деловой активностью.

Самым дорогим традиционно остается центр, Подол и Печерск. В спальных районах, в частности на Троещине и Борщаговке, стоимость заметно ниже, хотя спрос растет благодаря новым жилым комплексам.

На ценообразование также влияют транспортные развязки, наличие парков, торговых центров и безопасность района. Разница между районами может достигать 30%.

В каком районе самые дешевые квартиры?

Однокомнатные квартиры:

Печерский – 32 000 гривен;

Шевченковский – 21 000 гривен;

Голосеевский – 20 000 гривен;

Подольский – 17 000 гривен;

Соломенский – 16 000 гривен;

Дарницкий – 15 000 гривен;

Оболонский – 14 000 гривен;

Святошинский – 12 000 гривен.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Днепровском и Деснянском районах – 12 500 и 10 000 гривен соответственно.

Двухкомнатные квартиры:

Печерский – 42 500 гривен;

Голосеевский – 29 000 гривен;

Шевченковский – 26 000 гривен;

Подольский – 20 300 гривен;

Оболонский – 18 000 гривен;

Соломенский – 18 000 гривен;

Дарницкий – 17 500 гривен;

Святошинский – 15 500 гривен.

Как и однокомнатные, самые дешевые двухкомнатные квартиры расположены в Днепровском и Деснянском районах. Стоимость двухкомнатных квартир лишь на несколько тысяч больше чем стоимость однокомнатных. На двухкомнатные квартиры спрос значительно ниже, поэтому цена также уменьшается.

Трехкомнатные квартиры:

Печерский – 68 100 гривен;

Шевченковский – 42 500 гривен;

Голосеевский – 42 500 гривен;

Подольский – 30 100 гривен;

Соломенский – 30 000 гривен;

Оболонский – 26 000 гривен;

Днепровский – 23 000 гривен;

Дарницкий – 22 000 гривен.

Расположение самых дешевых трехкомнатных квартир отличается от однокомнатных и двухкомнатных. В Святошинском и Деснянском средняя стоимость аренды составляет 18 000 и 15 000 гривен соответственно.

Что может грозить за неофициальную аренду?