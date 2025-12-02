Как строили "сталинки"?

В 1930-х годах индустриализация создала потребность в новом жилье для работников крупных предприятий и государственных учреждений, пишет 24 Канал со ссылкой на Big News Network.

Возводили преимущественно кирпичные сооружения с большими квартирами. Площадь однокомнатных составляла примерно 32 квадратных метра, а многокомнатные могли превышать 100 квадратных метров. Главной особенностью стало увеличение жилых параметров.

"Сталинка" / Фото DIM.RIA

Высокие потолки, широкие лестничные клетки, просторные кухни и качественные материалы строительства обеспечивали уровень комфорта, который в последующие десятилетия стал редким в массовой застройке. Фасады нередко оформляли в стиле неоклассицизма.

Почему появились "хрущевки" и как изменили подход к жилью?

В середине 1950-х годов советская власть изменила подход к строительству. Задачей стало быстрое обеспечение жильем как можно большего количества семей. Это способствовало созданию "хрущевок", которые строили по упрощенным типовым проектам.

"Хрущевки" создавали пятиэтажными, их строили из панелей или блоков, что позволяло значительно ускорить возведение. Однокомнатные квартиры имели площадь около 28 квадратных метров. Кухни были компактными, а некоторые планировки предусматривали проходные комнаты.

"Хрущевка" / Фото Википедия

Эти дома стали инструментом решения жилищного кризиса. Миллионы семей получили отдельные квартиры и возможность частного быта, хотя уровень комфорта оставался минимальным.

Какие изменения внесла эпоха "брежневки"?

В конце 1960-х годов советское строительство перешло к следующему этапу. "Хрущевки" уже не соответствовали потребностям населения, поэтому начали возводить "брежневки" – дома с улучшенными планировками и большей этажностью.

"Сталинка" / Фото DIM.RIA

"Брежневки" оснащали лифтами и мусоропроводами. Кухни увеличили до 7 квадратных метров. Комнаты в новых помещениях стали изолированными. Площадь однокомнатных квартир составляла около 33 квадратных метров, четырехкомнатных – до 76 квадратных метров.

Застройка выполнялась по разным типовым сериям, что сделало ее массовой и предсказуемой. Именно "брежневки" сформировали значительную часть жилого фонда, который активно используется и сегодня.

