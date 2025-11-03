Расположение квартиры сильно влияет на цену, пишет 24 Канал со ссылкой на сайты по аренде жилья.
- В среднем цены на аренду упали на 10%, согласно данным ЛУН;
- За год стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 16,5%, отмечают в M2bomber.
Что влияет на стоимость аренды?
С приближением зимы, арендаторов начала интересовать отопительная система и размер коммунальных платежей. Чтобы сэкономить, люди все чаще ищут квартиру с автономным отоплением ищут квартиру с автономным отоплением. Кроме такого фактора, на выбор района влияет безопасность, наличие инфраструктуры поблизости и зеленые зоны.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве?
На стоимость аренды в этом году больше всего повлияло расположение. Цена аренды однокомнатной квартиры снизилась на 6% за полгода, а средняя стоимость составляет 17 000 гривен.
Печерский район возглавляет рейтинг самой дорогой аренды квартир из-за расположения в самом сердце Киева. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в этом районе – 33 700 гривен.
Цены в других частях Киева:
- Шевченковский – 20 500 гривен;
- Голосеевский – 20 000 гривен;
- Подольский – 17 000 гривен;
- Соломенский – 16 000 гривен;
- Дарницкий – 15 000 гривен;
- Святошинский – 13 000 гривен.
Средняя цена аренды квартиры в Киеве / Аналитика ЛУН
Самыми дешевыми остаются левобережные районы Киева, Днепровский и Деснянский, средняя стоимость аренды которых 12 500 и 9 800 гривен в месяц соответственно.
Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Киеве?
Цена аренды двухкомнатной квартиры в течение года менялась. За последние полгода стоимость упала на 13%, средняя стоимость квартиры – 24 000 гривен.
Самым дорогим остается Печерский район – 42 тысячи гривен, с разницей в 14 тысяч гривен. Далее ценовая политика ниже:
- Шевченковский и Голосеевский – 28 000 гривен;
- Подольский – 22 000 гривен;
- Соломенский – 18 000 гривен;
- Дарницкий – 18 000 гривен;
- Святошинский – 16 000 гривен;
- Днепровский – 15 000 гривен;
- Деснянский – 13 000 гривен.
Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Киеве?
Трехкомнатные квартиры подешевели аж на 16% за последние полгода, а средняя стоимость составляет 42 тысячи гривен. Это вызвано низким спросом и высокой ценой, даже большие семьи часто выбирают двухкомнатные квартиры, или загородные дома.
Средняя стоимость аренды в разных районах Киева:
- Печерский район – 67 500 гривен;
- Шевченковский – 45 700 гривен;
- Голосеевский – 42 100 гривен;
- Подольский – 30 900 гривен;
- Соломенский – 29 500 гривен 29 500 гривен;
- Днепровский – 26 000 гривен;
- Дарницкий – 22 000 гривен;
- Святошинский – 20 000 гривен.
Самым дешевым оказался один из самых отдаленных районов Киева – Деснянский район со средней стоимостью трехкомнатной квартиры всего 15 000 гривен.
Какие районы чаще выбирают арендаторы?
Хотя общий интерес к аренде в Киеве снизился примерно на 14 – 15% по сравнению с прошлым годом, арендаторы продолжают выбирать центральные районы Киева.
Ранее сообщалось, что Голосеевский район не только возглавляет рейтинг по темпам роста цен, но является самым популярным среди тех, кто ищет жилье. Заметно падение спроса зафиксировали в нескольких районах Киева.