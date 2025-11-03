Расположение квартиры сильно влияет на цену, пишет 24 Канал со ссылкой на сайты по аренде жилья.

В среднем цены на аренду упали на 10%, согласно данным ЛУН;

За год стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 16,5%, отмечают в M2bomber.

Что влияет на стоимость аренды?

С приближением зимы, арендаторов начала интересовать отопительная система и размер коммунальных платежей. Чтобы сэкономить, люди все чаще ищут квартиру с автономным отоплением ищут квартиру с автономным отоплением. Кроме такого фактора, на выбор района влияет безопасность, наличие инфраструктуры поблизости и зеленые зоны.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве?

На стоимость аренды в этом году больше всего повлияло расположение. Цена аренды однокомнатной квартиры снизилась на 6% за полгода, а средняя стоимость составляет 17 000 гривен.

Печерский район возглавляет рейтинг самой дорогой аренды квартир из-за расположения в самом сердце Киева. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в этом районе – 33 700 гривен.

Цены в других частях Киева:

Шевченковский – 20 500 гривен;

Голосеевский – 20 000 гривен;

Подольский – 17 000 гривен;

Соломенский – 16 000 гривен;

Дарницкий – 15 000 гривен;

Святошинский – 13 000 гривен.

Средняя цена аренды квартиры в Киеве / Аналитика ЛУН

Самыми дешевыми остаются левобережные районы Киева, Днепровский и Деснянский, средняя стоимость аренды которых 12 500 и 9 800 гривен в месяц соответственно.

Сколько стоит аренда двухкомнатной квартиры в Киеве?

Цена аренды двухкомнатной квартиры в течение года менялась. За последние полгода стоимость упала на 13%, средняя стоимость квартиры – 24 000 гривен.

Самым дорогим остается Печерский район – 42 тысячи гривен, с разницей в 14 тысяч гривен. Далее ценовая политика ниже:

Шевченковский и Голосеевский – 28 000 гривен;

Подольский – 22 000 гривен;

Соломенский – 18 000 гривен;

Дарницкий – 18 000 гривен;

Святошинский – 16 000 гривен;

Днепровский – 15 000 гривен;

Деснянский – 13 000 гривен.

Сколько стоит аренда трехкомнатной квартиры в Киеве?

Трехкомнатные квартиры подешевели аж на 16% за последние полгода, а средняя стоимость составляет 42 тысячи гривен. Это вызвано низким спросом и высокой ценой, даже большие семьи часто выбирают двухкомнатные квартиры, или загородные дома.

Средняя стоимость аренды в разных районах Киева:

Печерский район – 67 500 гривен;

Шевченковский – 45 700 гривен;

Голосеевский – 42 100 гривен;

Подольский – 30 900 гривен;

Соломенский – 29 500 гривен 29 500 гривен;

Днепровский – 26 000 гривен;

Дарницкий – 22 000 гривен;

Святошинский – 20 000 гривен.

Самым дешевым оказался один из самых отдаленных районов Киева – Деснянский район со средней стоимостью трехкомнатной квартиры всего 15 000 гривен.

Какие районы чаще выбирают арендаторы?