Розташування квартири сильно впливає на ціну, пише 24 Канал з посиланням на сайти з оренди житла.

У середньому ціни на оренду впали на 10%, згідно з даними ЛУН;

За рік вартість оренди житла в Києві знизилася на 16,5%, зазначають у M2bomber.

Що впливає на вартість оренди?

З наближенням зими, орендарів почала цікавити опалювальна система та розмір комунальних платежів. Щоб зекономити, люди все частіше шукають квартиру з автономним опаленням. Окрім такого фактора, на вибір району впливає безпека, наявність інфраструктури поблизу та зелені зони.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Києві?

На вартість оренди цьогоріч найбільше вплинуло розташування. Ціна оренди однокімнатної квартири знизилась на 6% за пів року, а середня вартість становить 17 000 гривень.

Печерський район очолює рейтинг найдорожчої оренди квартир через розташування у самому серці Києва. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у цьому районі – 33 700 гривень.

Ціни в інших частинах Києва:

Шевченківський – 20 500 гривень;

Голосіївський – 20 000 гривень;

Подільський – 17 000 гривень;

Солом'янський – 16 000 гривень;

Дарницький – 15 000 гривень;

Святошинський – 13 000 гривень.

Середня ціна оренди квартири у Києві / Аналітика ЛУН

Найдешевшими залишаються лівобережні райони Києва, Дніпровський та Деснянський, середня вартість оренди яких 12 500 та 9 800 гривень на місяць відповідно.

Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Києві?

Ціна оренди двокімнатної квартири впродовж року змінювалась. За останні пів року вартість впала на 13%, середня вартість квартири – 24 000 гривень.

Найдорожчим залишається Печерський район – 42 тисячі гривень, з різницею у 14 тисяч гривень. Далі цінова політика нижча:

Шевченківський та Голосіївський – 28 000 гривень;

Подільський – 22 000 гривень;

Солом'янський – 18 000 гривень;

Дарницький – 18 000 гривень;

Святошинський – 16 000 гривень;

Дніпровський – 15 000 гривень;

Деснянський – 13 000 гривень.

Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Києві?

Трикімнатні квартири подешевшали аж на 16% за останні пів року, а середня вартість складає 42 тисячі гривень. Це спричинено низьким попитом і високою ціною, навіть великі сім'ї часто обирають двокімнатні квартири, або заміські будинки.

Середня вартість оренди у різних районах Києва:

Печерський район – 67 500 гривень;

Шевченківський – 45 700 гривень;

Голосіївський – 42 100 гривень;

Подільський – 30 900 гривень;

Солом'янський – 29 500 гривень;

Дніпровський – 26 000 гривень;

Дарницький – 22 000 гривень;

Святошинський – 20 000 гривень.

Найдешевшим виявився один з найвіддаленіших районів Києва – Деснянський район з середньою вартістю трикімнатної квартири всього 15 000 гривень.

Які райони частіше обирають орендарі?