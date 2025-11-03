Розташування квартири сильно впливає на ціну, пише 24 Канал з посиланням на сайти з оренди житла.
- У середньому ціни на оренду впали на 10%, згідно з даними ЛУН;
- За рік вартість оренди житла в Києві знизилася на 16,5%, зазначають у M2bomber.
Що впливає на вартість оренди?
З наближенням зими, орендарів почала цікавити опалювальна система та розмір комунальних платежів. Щоб зекономити, люди все частіше шукають квартиру з автономним опаленням. Окрім такого фактора, на вибір району впливає безпека, наявність інфраструктури поблизу та зелені зони.
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Києві?
На вартість оренди цьогоріч найбільше вплинуло розташування. Ціна оренди однокімнатної квартири знизилась на 6% за пів року, а середня вартість становить 17 000 гривень.
Печерський район очолює рейтинг найдорожчої оренди квартир через розташування у самому серці Києва. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у цьому районі – 33 700 гривень.
Ціни в інших частинах Києва:
- Шевченківський – 20 500 гривень;
- Голосіївський – 20 000 гривень;
- Подільський – 17 000 гривень;
- Солом'янський – 16 000 гривень;
- Дарницький – 15 000 гривень;
- Святошинський – 13 000 гривень.
Середня ціна оренди квартири у Києві / Аналітика ЛУН
Найдешевшими залишаються лівобережні райони Києва, Дніпровський та Деснянський, середня вартість оренди яких 12 500 та 9 800 гривень на місяць відповідно.
Скільки коштує оренда двокімнатної квартири у Києві?
Ціна оренди двокімнатної квартири впродовж року змінювалась. За останні пів року вартість впала на 13%, середня вартість квартири – 24 000 гривень.
Найдорожчим залишається Печерський район – 42 тисячі гривень, з різницею у 14 тисяч гривень. Далі цінова політика нижча:
- Шевченківський та Голосіївський – 28 000 гривень;
- Подільський – 22 000 гривень;
- Солом'янський – 18 000 гривень;
- Дарницький – 18 000 гривень;
- Святошинський – 16 000 гривень;
- Дніпровський – 15 000 гривень;
- Деснянський – 13 000 гривень.
Скільки коштує оренда трикімнатної квартири у Києві?
Трикімнатні квартири подешевшали аж на 16% за останні пів року, а середня вартість складає 42 тисячі гривень. Це спричинено низьким попитом і високою ціною, навіть великі сім'ї часто обирають двокімнатні квартири, або заміські будинки.
Середня вартість оренди у різних районах Києва:
- Печерський район – 67 500 гривень;
- Шевченківський – 45 700 гривень;
- Голосіївський – 42 100 гривень;
- Подільський – 30 900 гривень;
- Солом'янський – 29 500 гривень;
- Дніпровський – 26 000 гривень;
- Дарницький – 22 000 гривень;
- Святошинський – 20 000 гривень.
Найдешевшим виявився один з найвіддаленіших районів Києва – Деснянський район з середньою вартістю трикімнатної квартири всього 15 000 гривень.
Які райони частіше обирають орендарі?
Хоча загальний інтерес до оренди у Києві знизився приблизно на 14 – 15% у порівнянні з минулим роком, орендарі продовжують обирати центральні райони Києва.
Раніше повідомлялось, що Голосіївський район не лише очолює рейтинг за темпами зростання цін, але є найпопулярнішим серед тих, хто шукає житло. Найпомітніше падіння попиту зафіксували у декількох районах Києва.