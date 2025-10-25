Аналітики OLX Нерухомість дослідили, як саме змінився ринок оренди у столиці за рік – від вересня 2024 року до вересня 2025: які райони подорожчали, а де ціни, навпаки, знизилися, і які локації зараз найбільше цікавлять орендарів. Деталі про результати розповідає 24 Канал.

Як змінилися ціни на оренду квартир у Києві?

Якщо раніше головними критеріями під час вибору житла були ціна та зручність розташування, то нині до них додався ще один ключовий фактор – безпека. Все більше орендарів уникають районів, що розташовані біля об'єктів критичної інфраструктури чи мають підвищений ризик ураження.

Загалом медіанна вартість довгострокової оренди квартир у Києві зросла на 4 – 5% за рік. Проте ситуація суттєво відрізняється залежно від району.

Найбільше подорожчали квартири у південних і західних частинах міста – там, де житло розташоване далі від критичної інфраструктури.

У Шевченківському районі (зокрема, на Лук'янівці) ціни залишилися майже незмінними, а в Солом'янському, де розташований аеропорт "Київ – Жуляни", оренда навіть трохи подешевшала.

Найбільше зростання вартості зафіксовано у Голосіївському та Подільському районах. Попри це, оренда тут усе ще більш ніж удвічі доступніша, ніж у "преміальному" Печерському.



Зміни в цінах на оренду квартир у Києві / Фото OLX

Які райони обирають орендарі?

Голосіївський район не лише очолює рейтинг за темпами зростання цін, але є найпопулярнішим серед тих, хто шукає житло. Водночас загальний інтерес до оренди у Києві знизився приблизно на 14 – 15% у порівнянні з минулим роком.

Найпомітніше падіння попиту зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Святошинському та Солом'янському районах – понад 20%. Єдиним районом, де інтерес орендарів навіть зріс, став Подільський – на 4%.

Безпекова ситуація дедалі більше впливає на ринок оренди по всій Україні, особливо у столиці, що регулярно зазнає атак. Саме райони, віддалені від потенційно небезпечних об'єктів, демонструють найбільше зростання вартості житла.

Попри це, загальний попит на оренду у Києві продовжує знижуватися – ймовірно, через безпекові ризики, а також через заклики влади тимчасово переїжджати з великих міст на період холодів.

До слова, відповідно до даних ЛУН станом на 25 жовтня орендувати однокімнатну квартиру у Києві коштує в середньому 17 тисяч гривень у місяць, що на 6% менше, ніж пів року тому. Оренда двокімнатного житла коштує 24 тисяч гривень (на 11% менше, ніж раніше), трикімнатного – 42 тисячі гривень (ціна не змінилася).

Що відомо про ринок оренди в Україні?

Експерти з нерухомості Дмитро Карпіловський і Олена Гайдамаха зазначають, що ціни на оренду житла залежать від безпекової та економічної ситуації, а також від довіри людей до можливості жити й працювати в регіоні. Статистика сервісів часто відображає бажані, а не реальні ціни орендодавців. У центральних районах Києва вартість оренди зростає через попит з боку іноземців, готових платити більше.

За даними Держстату, у вересні – жовтні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні зросла на 8,3% – до 7 816 гривень. Найдорожче житло традиційно у західних регіонах і Києві, зокрема в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях. Найнижчі ціни залишаються на Півдні та Сході країни – у Херсонській, Запорізькій і Харківській областях. Найбільше оренда подорожчала в Сумській (на 34%), Київській (на 18%) і Полтавській (на 15%) областях.