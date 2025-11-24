Оренда у деяких містах може бути значно дешевшою за однокімнатну квартиру, пише 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

У яких містах цей період найкоротший?

Найкоротший термін у містах, де вартість оренди буде перевищувати купівлю, це:

Дніпро – оренда 10 500 грн, купівля 1 125 625 грн, строк 9 років.

Запоріжжя – оренда 5 000 грн, купівля 624 153 грн, строк 11 років.

Львів – оренда 18 000 грн, купівля 2 270 202 грн, строк 11 років.

Ужгород – оренда 18 723 грн, купівля 2 486 918 грн, строк 12 років.

У деяких містах, наприклад Львів та Ужгород, орендувати квартиру досить дорого, а ціни на купівлю лояльні навіть у новобудовах. За даними РІЕЛ, однокімнатну квартиру у Львові можна придбати від 773 тисяч гривень.

Де оренда залишається вигіднішим варіантом?

У Харкові, Одесі та Києві строк зростає до 15–17 років, оскільки ціни на житло там найвищі.

Харків – оренда 5 000 грн, купівля 865 490 грн, строк 15 років.

Одеса – оренда 10 000 грн, купівля 1 747 628 грн, строк 15 років.

Київ – оренда 16 000 грн, купівля 3 197 833 грн, строк 17 років.

У цих містах оренда в перспективі виглядає економічно доцільнішою. Висока ціна купівлі робить негайну інвестицію складною для більшості потенційних покупців.

Які тенденції формують вибір між орендою та купівлею?

У середньому у великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири за 13 років. Якщо людина планує жити в одному місті понад 15 років, інвестиція у власне житло зазвичай є набагато вигіднішою.

Додатковою можливістю для покупців є державна програма "єОселя", яка дозволяє придбати житло за ставкою від 3% до 7% на рік.

Яку квартиру можна придбати за програмою "єОселя"?