Як змінились ціни на оренду однокімнатних квартир у Вінниці?

Протягом останніх місяців у Вінниці відбувається активний ріст вартості на оренду однокімнатної квартири, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Середня вартість квартири становить 13 тисяч гривень на місяць, що на 8% більше ніж минулого року. Але однокімнатні квартири з косметичним ремонтом коштують дорожче.

На вартість квартири впливає і розташування, у центральних районах Вінниці ціна може сягати від 16 тисяч гривень за місяць. Якщо квартира обладнана енергоресурсом – ціна може збільшитись удвічі.

Що впливає на ріст вартості оренди у Вінниці?

Попит перевищує пропозицію. Через ситуацію на сході України багато людей вимушені орендувати житло в інших регіонах. До того ж активніше починає розвиватися бізнес, університети та інфраструктура.

Обмежене введення нового житла. Попри активне зведення багатоповерхівок, не всі потрапляють на ринок оренди. Більшу частину квартир купують для власного проживання.

Економічні фактори. Зростання вартості ремонту і меблів часто закладається у фінальну вартість оренди квартири.

Підвищення інвестиційної активності. Оренда вважається одним із найбільш стабільних джерел доходу, тому власники житла прагнуть отримувати максимальну віддачу. Це також стимулює ріст середніх цін на ринку.

Як відреагували на збільшення цін мешканці Вінниці?

У соцмережах люди реагують негативно і вважають, що таке збільшення цін невиправдане зважаючи на все ще погано розвинену інфраструктуру. Коментатори кажуть, що дуже важко знайти однокімнатну квартиру з середньою заробітною платою у Вінниці.

Важливо! За даними порталів для пошуку роботи, середня заробітна плата у Вінниці становить 23 тисячі гривень. Тому люди вимушені витрачати на оренду житла від 50% свого доходу.

