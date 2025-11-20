Загальна площа квартири – 156 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на DIM.RIA.

Де розташована квартира?

Як зазначає власник, квартира розташована в історичному центрі Києва – між станціями метро Хрещатик та Палац Спорту. Це один із найпрестижніших районів міста. Недалеко від будинку – театр імені Івана Франка.

Квартира знаходиться на останньому поверсі чотириповерхового будинку. Саме приміщення дворівневе, тому займає мансардну частину.

Цікаво! Дворівневі відрізняються від двоповерхових квартир тим, що розташовані на одному поверсі, але мають високу стелю. Завдяки цьому в одній квартирі роблять два яруси.

Як виглядає квартира всередині?

Інтер'єр виконаний у класичному стилі з великою кількістю декоративних елементів. На першому рівні розташована простора вітальня зі світлими стінами, дерев'яною підлогою та каміном.

Особливим акцентом стала гвинтова драбина, що веде на другий поверх і додає простору вишуканості.

Гвинтові сходи у помешканні / Фото DIM.RIA

Меблі у вітальні та лаунж-зонах – масивні, з позолотою і класичним різьбленням. Витончені дивани, журнальні столики з мармуровими поверхнями, декоративні тумби та дзеркала у важких рамах. В інтер'єрі багато текстилю – щільні штори, килими з орнаментами, оббивка на меблях у кремових та золотистих тонах.

Вишукана вітальня у квартирі / Фото DIM.RIA

Окремої уваги заслуговує їдальня. Це велика кімната з довгим столом і набором різьблених стільців. Стелю оформлено у складній декоративній формі, а підсвітка з жовтими та рожевими акцентами створює атмосферу святковості.

Простора їдальня / Фото DIM.RIA

Дзеркальні вставки на стінах візуально збільшують простір і підсилюють відчуття помпезності. У декорі використовуються картини та статуетки.

На другому рівні розташована головна спальня. Звідси добре видно нижній поверх, і загальна композиція квартири зберігає цілісність. Стелі мають глянцеве покриття, яке візуально робить приміщення просторішим.

Чому інтерес до подібних квартир впав?