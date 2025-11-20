Общая площадь квартиры – 156 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на DIM.RIA.

Где расположена квартира?

Как отмечает владелец, квартира расположена в историческом центре Киева – между станциями метро Крещатик и Дворец Спорта. Это один из самых престижных районов города. Недалеко от дома – театр имени Ивана Франко.

Квартира находится на последнем этаже четырехэтажного дома. Само помещение двухуровневое, поэтому занимает мансардную часть.

Интересно! Двухуровневые отличаются от двухэтажных квартир тем, что расположены на одном этаже, но имеют высокий потолок. Благодаря этому в одной квартире делают два яруса.

Как выглядит квартира внутри?

Интерьер выполнен в классическом стиле с большим количеством декоративных элементов. На первом уровне расположена просторная гостиная со светлыми стенами, деревянным полом и камином.

Особым акцентом стала винтовая лестница, ведущая на второй этаж и добавляет пространству изысканности.

Винтовая лестница в доме / Фото DIM.RIA

Мебель в гостиной и лаунж-зонах – массивная, с позолотой и классической резьбой. Изящные диваны, журнальные столики с мраморными поверхностями, декоративные тумбы и зеркала в тяжелых рамах. В интерьере много текстиля – плотные шторы, ковры с орнаментами, обивка на мебели в кремовых и золотистых тонах.

Изысканная гостиная в квартире / Фото DIM.RIA

Отдельного внимания заслуживает столовая. Это большая комната с длинным столом и набором резных стульев. Потолок оформлен в сложной декоративной форме, а подсветка с желтыми и розовыми акцентами создает атмосферу праздничности.

Просторная столовая / Фото DIM.RIA

Зеркальные вставки на стенах визуально увеличивают пространство и усиливают ощущение помпезности. В декоре используются картины и статуэтки.

На втором уровне расположена главная спальня. Отсюда хорошо видно нижний этаж, и общая композиция квартиры сохраняет целостность. Потолки имеют глянцевое покрытие, которое визуально делает помещение более просторным.

Почему интерес к подобным квартирам упал?