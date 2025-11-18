Чому інтерес до дорогих квартир стрімко впав?
Попит на житло бізнес та преміумкласу у великих містах стрімко падає, пише 24 Канал з посиланням на рієлторку Марину Куць.
Після початку повномасштабної війни значна частина людей змінила своє ставлення до багатоповерхівок з панорамними вікнами. Ще частина людей виїхали за кордон, тому попит на дорогі квартири стрімко падає.
Особливо сильно змінилася привабливість квартир на останніх поверхах. Навіть орендарі частіше обирають з 3 по 6 поверхи, і ціни на такі квартири значно вищі.
Чому українці дедалі частіше купують житло у передмісті?
Останні два роки показали, що українці суттєво змінили своє бачення комфортного житла.
Якщо раніше популярність мали квартири у центрі міста чи преміальні комплекси з панорамними краєвидами, то тепер дедалі більше покупців роблять вибір на користь заміських будинків.
Зверніть увагу! Інтерес зростає до невисоких забудов – таунхаусів, дуплексів та котеджів. Покупці прагнуть мати власну ділянку для відпочинку, життя без шуму міста та можливості зробити житло автономним під час блекауту.
Це формує стабільно високий попит у передмістях Києва, Львова, Вінниці, Тернополя та Івано-Франківська.
Покупців приваблюють:
- приватність і менше шуму;
- автономні системи та можливість встановлення резервних джерел енергії;
- віддаленість від інфраструктурних об'єктів, які можуть бути потенційно небезпечними;
- простір, який забезпечує відчуття захищеності.
Усе це робить заміське житло бажанішим за міські багатоповерхівки, навіть якщо вони належать до преміального класу.
Що саме шукають покупці у 2025 році?
Сучасні вимоги до житла стали більш практичними, ніж будь-коли. Люди перестали розглядати нерухомість лише як спосіб інвестувати гроші або показати статус. На перше місце вийшла функціональність і здатність квартири або будинку забезпечити комфортне життя навіть у нестабільних умовах.
Серед основних критеріїв:
- наявність укриття або безпечної зони в будівлі;
- можливість підключення до генератора чи альтернативних джерел живлення;
- індивідуальне опалення або інші автономні системи;
- енергоефективність та перспективи повної або часткової енергонезалежності.
Як обрати квартиру у 2025 році?
У 2025 році основними факторами при виборі житла стали безпека, енергоефективність, розвинена інфраструктура та технічний стан будинку.
Найважливішим чинником стала безпека. Люди більше не шукають житло лише за ціною – тепер у пріоритеті спокійний регіон, наявність укриттів і стабільна інфраструктура.
Покупці все частіше перевіряють документи, обирають житлові комплекси з автономним опаленням та розглядають середні поверхи як оптимальний вибір, повідомляє РІЕЛ.