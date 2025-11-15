В якому будинку тримається тепло найгірше?

Експерт Андрій Закревський розповів для 24 Каналу, що питання тепломодернізації будинків насамперед стосується радянських панельних будинків.

Андрій Закревський Голова правління асоціації "Нафти і Газу України" Але попри це, є чимало будинків, які були побудовані до часів Радянщини, й вони були продумані краще стосовно опалення. Але у них може бути пічне або ж повітряно-теплове опалення, – резюмує Закревський.

Як підтверджує для 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев, одна із найгірших теплоізоляцій в будинках зустрічається саме в панельних багатоповерхівках.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Це стосується саме тих будівель, які збудовані наприкінці 80-х та 90-х років минулого століття. Водночас для енергоефективності житлового будинку не завжди допоможе його утеплення.

За словами експерта Рябцева, спроба мешканців щось зміни, наприклад, утеплити зовнішню стіну однієї із кімнат квартири, навряд чи здатна суттєво вплинути на ситуацію в цілому. Річ у тім, що будинок все одно опалюватиме передусім навколишнє середовище, а не мешканців.

Що відомо про інші будинки?