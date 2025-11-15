В каком доме держится тепло хуже всего?

Эксперт Андрей Закревский рассказал для 24 Канала, что вопрос тепломодернизации домов прежде всего касается советских панельных домов.

Андрей Закревский

Председатель правления ассоциации "Нефти и Газа Украины"

Но несмотря на это, есть немало домов, которые были построены до времен Советской власти, и они были продуманы лучше относительно отопления. Но у них может быть печное или воздушно-тепловое отопление, – резюмирует Закревский.

Как подтверждает для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев, одна из худших теплоизоляций в домах встречается именно в панельных многоэтажках.

Геннадий Рябцев

Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея"

Это касается именно тех зданий, которые построены в конце 80-х и 90-х годов прошлого века. В то же время для энергоэффективности жилого дома не всегда поможет его утепление.

По словам эксперта Рябцева, попытка жителей что-то изменить, например, утеплить внешнюю стену одной из комнат квартиры, вряд ли способна существенно повлиять на ситуацию в целом. Дело в том, что дом все равно будет отапливать прежде всего окружающую среду, а не жителей.

Что известно о других домах?

  • Хрущевки на сегодня остается один из самых распространенных в Украине, для которых типичны 5, а реже – 4, 6, 9 или 10 этажей. На лестничной площадке преимущественно по 3 – 4 квартиры, которые в зависимости от проекта могут кардинально отличаться планировкой.

  • Известно, что хрущевки в Украине строили с 1957 по 1985 год, а первую построили на переулке Леопольда Ященко (1957 год). Этот дом имел очень маленькие квартиры с кухнями площадью 4 квадрата.