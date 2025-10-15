Планируют ли снос хрущевок?

До начала полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 10 000 хрущевок, сообщает 24 Канал со ссылкой на партию "Слуга народа".

Нардеп Елена Шуляк рассказала, что сейчас в решении вопроса по этому сегменту жилого фонда есть насущная необходимость. Но о сносе таких объектов для того, чтобы на их месте построить современное жилье, пока речь не идет – экономически более целесообразной будет их реновация.

Законопроект по этому поводу уже прошел первое чтение, но по определенным причинам "забуксовал".

Проектировались хрущевки как временное жилье, но сейчас большинству из них уже 60–70 лет, то есть срок эксплуатации исчерпан. Бетон и арматура теряют прочность, стыки между панелями разгерметизируются, опорные конструкции не выдерживают нагрузок. Есть риски трещин, проседания, аварийного состояния,

– рассказала Шуляк.

По ее словам, решение проблемы их наличия начали обсуждать еще в 2006 году, однако тогда речь уже шла не о сносе домов такого формата, а об их реновации. Сейчас это еще более актуальная история, поскольку следствием полномасштабного вторжения стало разрушение десятков миллионов квадратных метров жилья.

Еще в сентябре 2022 года Рада приняла в первом чтении законопроект о комплексной реконструкции:

модернизация домов в пределах кварталов;

обновление инженерной и социальной инфраструктуры;

а снос с новым строительством – только тогда, когда другие способы невозможны (по результатам техобследования, энергоаудита и ТЭО).

Распространенный миф о "силовом выселении" не соответствует действительности, акцентировала Елена Шуляк. Международная практика предусматривает согласие большинства жителей для этого (от 75% и более).

Сейчас известно, что документ получил много правок и существенно дорабатывается.

Чем отличается хрущевка от других домов?

Этот тип жилья на сегодня остается один из самых распространенных в Украине, сообщает 24 Канал.

Типичные дома-хрущевки имеют 5, реже – 4, 6, 9 или 10 этажей. На лестничной площадке здесь преимущественно по 3-4 квартиры, которые в зависимости от проекта могут кардинально отличаться планировкой. Общая площадь квартиры в среднем проектировалась в определенных диапазонах:

для 1-комнатных – от 28 до 33 квадтраних метров;

для 2-комнатных – от 30 до 48 квадтраных метров;

для 3-комнатных – от 48 до 58 квадтраных метров.

Проект предусматривал, как смежные, так и отдельно стоящие комнаты, с общим или раздельным санузлом, наличием небольшого балкона, дополнительных помещений и тому подобное.

Что известно о хрущевках в Украине?