Что такое "хрущевка": история, особенности планирования, преимущества и недостатки

Что такое дома-"хрущевки" и что надо знать об особенностях их строительства и планирования до того, как покупать в них жилье.

История "хрущевок"

"Хрущевками" называют обычно 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода.

Их начали массово строить в середине ХХ века во времена правления Никиты Хрущева, откуда и пошло их название. Однажды во время визита во Францию ​​политику показали образцовый район, построенный для местных рабочих. Эти дома и стали прототипами советских "хрущевок".

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"Хрущевки" начали появляться после постановления "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", подписанного Хрущевым в 1955 году. Из-за дефицита жилья и быстрых темпов роста населения и промышленности в СССР была принята программа массового строительства домов нового типа.



Типичные советские "хрущевки" / Историческое фото

В народе шутили, что Хрущев "объединил туалет и ванную и назвал это квартирой". По определению самого секретаря Компартии – "для каждой семьи маленькое жилье, но свое".

Сначала такие дома возводили из кирпича, но в 1960-х, кроме кирпича, начали активно использовать панели, что позволило значительно сократить расходы и значительно увеличить темпы строительства.

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Что такое квартира-"хрущевка"?

Этот тип жилья на сегодня остается одним из самых распространенных в Украине. Такие квартиры проектировали в Украине в начале 90-х и предусматривали на 25 лет эксплуатации.

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Типичные дома-"хрущевки" имеют 5, реже – 4, 6, 9 или 10 этажей. На лестничной площадке здесь в основном по 3-4 квартиры, которые в зависимости от проекта могут кардинально отличаться планировкой.

Планирование квартир-"хрущевок"

Общая площадь квартиры в среднем проектировалась в определенных диапазонах:

• для 1-комнатных – от 28 до 33 кв м;

• для 2-комнатных – от 30 до 48 кв м;

• для 3-комнатных – от 48 до 58 кв м.

Проект предусматривал, как смежные, так и отдельно стоящие комнаты, с общим или раздельным санузлом, наличием небольшого балкона, дополнительных помещений и тому подобное.

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Квартира в "хрущевке": дизайнерский вариант перепланировки

Жилье в "хрущевках" имеет свои типичные преимущества и недостатки. Далее о них поподробнее.

Преимущества "хрущевок"

• по сравнению с новостройками или другими типами жилья, квартиры в "хрущевках" существенно дешевле;

• развитая инфраструктура вблизи;

• такие помещения будут хорошим вариантом для небольших семей, одиноких людей, пенсионеров или студентов;

• из-за отсутствия несущих стен внутри квартиры есть возможность воплотить смелые дизайнерские решения по обустройству интерьера;

• в отличие от студий или смартквартир в хрущевках предусмотрены кладовые или потолочные шкафы.

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Недостатки квартир-"хрущевок"

• низкие потолки – в среднем примерно 2,5 метра. В некоторых планировках высота потолков могла достигать 2,7 метра. Из-за такой ​​особенности устанавливать подвесные потолки или массивные люстры в таких помещениях – нецелесообразно;

• тонкие внутриквартирные перегородки и межквартирные стены. Чтобы улучшить звукоизоляцию в помещениях, во многих советских квартирах вешали ковры на стены. Современные технологии позволяют предусмотреть дополнительную звукоизоляцию;

• отсутствие лифта в 5-этажках. Из-за небольшой площади лестничных пролетов в таких домах доставить на этажи габаритные предметы или мебель довольно сложно;

• небольшая площадь жилых комнат по сравнению с другими типами зданий;

• проходные или смежные комнаты, узкие коридоры;

• если в доме не было текущего или капитального ремонта, то инженерные системы в нем из-за "выслуги" лет могут быть уже не в удовлетворительном состоянии.



Советские "хрущевки" имеют ряд недостатков / Фото: wikimedia.org

Варианты перепланировки квартир в "хрущевках"

Многие украинцы после покупки квартиры в "хрущевке" прибегают к масштабным перепланировкам и улучшению имеющихся жилищных условий. Так, для расширения пространства часто сносят встроенные конструкции: кладовые, гардеробные и потолочные шкафы.

В квартирах с проходными или смежными комнатами наибольшей популярностью при оформлении интерьера пользуются следующие варианты:

• объединение двух комнат в одну функциональную зону. Например, дизайн кухни в "хрущевке" часто подразумевает объединение с другой комнатой в единую обеденную зону или гостиную;

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• использование стен из гипсокартона для зонирования пространства и создания отдельных комнат, например, спальной или детской зоны и коридора;



Пример современного ремонта в квартире– "хрущевке"

• санузлы перерабатывают в зависимости от площади и потребностей жителей. Чаще всего сносят стену, которая соединяет туалет и ванную комнату, а вместо привычной ванной обустраивают душевую кабину.

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Перед тем, как покупать жилье в "хрущевках", узнайте больше об особенностях покупки недвижимости на вторичном рынке. Читайте об этом больше в материале журналистов 24 канала.