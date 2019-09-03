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      Что такое "хрущевка": история, особенности планирования, преимущества и недостатки

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      Что следует знать о "хрущевках"?
      Что следует знать о "хрущевках"? / Коллаж 24 канала

      Что такое дома-"хрущевки" и что надо знать об особенностях их строительства и планирования до того, как покупать в них жилье.

      История "хрущевок"

      "Хрущевками" называют обычно 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода.

      Их начали массово строить в середине ХХ века во времена правления Никиты Хрущева, откуда и пошло их название. Однажды во время визита во Францию ​​политику показали образцовый район, построенный для местных рабочих. Эти дома и стали прототипами советских "хрущевок".

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      "Хрущевки" начали появляться после постановления "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", подписанного Хрущевым в 1955 году. Из-за дефицита жилья и быстрых темпов роста населения и промышленности в СССР была принята программа массового строительства домов нового типа.

      хрущовки СРСР історичне фото
      Типичные советские "хрущевки" / Историческое фото

      В народе шутили, что Хрущев "объединил туалет и ванную и назвал это квартирой". По определению самого секретаря Компартии – "для каждой семьи маленькое жилье, но свое".

      Сначала такие дома возводили из кирпича, но в 1960-х, кроме кирпича, начали активно использовать панели, что позволило значительно сократить расходы и значительно увеличить темпы строительства.

      Узнайте больше: Что такое панельные дома: каковы их преимущества, недостатки и особенности

      Что такое квартира-"хрущевка"?

      Этот тип жилья на сегодня остается одним из самых распространенных в Украине. Такие квартиры проектировали в Украине в начале 90-х и предусматривали на 25 лет эксплуатации.

      К теме: Почему в Украине не реконструируют устаревшее жилье: объяснение Минрегиона

      Типичные дома-"хрущевки" имеют 5, реже – 4, 6, 9 или 10 этажей. На лестничной площадке здесь в основном по 3-4 квартиры, которые в зависимости от проекта могут кардинально отличаться планировкой.

      Планирование квартир-"хрущевок"

      Общая площадь квартиры в среднем проектировалась в определенных диапазонах:

      • для 1-комнатных – от 28 до 33 кв м;

      • для 2-комнатных – от 30 до 48 кв м;

      • для 3-комнатных – от 48 до 58 кв м.

      Проект предусматривал, как смежные, так и отдельно стоящие комнаты, с общим или раздельным санузлом, наличием небольшого балкона, дополнительных помещений и тому подобное.

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      квартира хрущовка планування
      Квартира в "хрущевке": дизайнерский вариант перепланировки

      Жилье в "хрущевках" имеет свои типичные преимущества и недостатки. Далее о них поподробнее.

      Преимущества "хрущевок"

      • по сравнению с новостройками или другими типами жилья, квартиры в "хрущевках" существенно дешевле;

      • развитая инфраструктура вблизи;

      • такие помещения будут хорошим вариантом для небольших семей, одиноких людей, пенсионеров или студентов;

      • из-за отсутствия несущих стен внутри квартиры есть возможность воплотить смелые дизайнерские решения по обустройству интерьера;

      • в отличие от студий или смартквартир в хрущевках предусмотрены кладовые или потолочные шкафы.

      Для сравнения: Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности

      Недостатки квартир-"хрущевок"

      • низкие потолки – в среднем примерно 2,5 метра. В некоторых планировках высота потолков могла достигать 2,7 метра. Из-за такой ​​особенности устанавливать подвесные потолки или массивные люстры в таких помещениях – нецелесообразно;

      • тонкие внутриквартирные перегородки и межквартирные стены. Чтобы улучшить звукоизоляцию в помещениях, во многих советских квартирах вешали ковры на стены. Современные технологии позволяют предусмотреть дополнительную звукоизоляцию;

      • отсутствие лифта в 5-этажках. Из-за небольшой площади лестничных пролетов в таких домах доставить на этажи габаритные предметы или мебель довольно сложно;

      • небольшая площадь жилых комнат по сравнению с другими типами зданий;

      • проходные или смежные комнаты, узкие коридоры;

      • если в доме не было текущего или капитального ремонта, то инженерные системы в нем из-за "выслуги" лет могут быть уже не в удовлетворительном состоянии.

      будинок хрущовка
      Советские "хрущевки" имеют ряд недостатков / Фото: wikimedia.org

      Варианты перепланировки квартир в "хрущевках"

      Многие украинцы после покупки квартиры в "хрущевке" прибегают к масштабным перепланировкам и улучшению имеющихся жилищных условий. Так, для расширения пространства часто сносят встроенные конструкции: кладовые, гардеробные и потолочные шкафы.

      В квартирах с проходными или смежными комнатами наибольшей популярностью при оформлении интерьера пользуются следующие варианты:

      объединение двух комнат в одну функциональную зону. Например, дизайн кухни в "хрущевке" часто подразумевает объединение с другой комнатой в единую обеденную зону или гостиную;

      Смотрите также: Дизайн маленькой кухни: 5 простых советов, как увеличить пространство

      • использование стен из гипсокартона для зонирования пространства и создания отдельных комнат, например, спальной или детской зоны и коридора;

      ремонт хрущовка
      Пример современного ремонта в квартире– "хрущевке"

      • санузлы перерабатывают в зависимости от площади и потребностей жителей. Чаще всего сносят стену, которая соединяет туалет и ванную комнату, а вместо привычной ванной обустраивают душевую кабину.

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      Перед тем, как покупать жилье в "хрущевках", узнайте больше об особенностях покупки недвижимости на вторичном рынке. Читайте об этом больше в материале журналистов 24 канала.

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      Теги: СССР Строительство Вторичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Советы История Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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