Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности

Что надо знать про панельные дома, какие плюсы и минусы у них есть, и что стоит учесть при покупке в них квартиры. Читайте больше далее в материале.

Сам термин "панельный дом" (plattenbauten) происходит из немецкого и буквально означает "здание из плит". Такое жилье считается типичным для Восточной Германии.

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Что такое панельный дом?Это железобетонная конструкция, которую собирают из готовых панелей. Панели чаще всего бывают в виде стен с готовыми дверными, оконными проемами и перекрытиями.

Виды панельных домов

В современном строительстве выделяют несколько типов панельного строительства.

Крупнопанельный способ возведения дома отличается использованием крупных фабричных панелей, которые одновременно являются стенами и несущими конструкциями.

Каркасно-панельное домостроение предусматривает, что панели выступают ограждающими конструкциями, а нагрузка приходится на каркас.

Панельные дома: какие бывают виды

Какими бывают панели?

Панели наружных стен могут быть однослойными и многослойными.

Однослойные панели изготавливаются из легкого железобетона или бетона конструктивных марок. Многослойные (сэндвич-панели) – это конструкции из нескольких листов жесткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними, склеенных с помощью горячего или холодного прессования.

В сравнении с советскими аналогами современные панели, которые используют для жилого строительства, являются более экологичными и могут похвастаться лучшими экологическими свойствами.

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Что стоит знать до того, как покупать квартиру в панельном доме?

Жилье в панельных домах считается одним из самых доступных для покупки и относится в основном к эконом-классу. Рассмотрим преимущества и недостатки такого типа помещений.

Преимущества панельных домов

Скорость строительства

Технология строительства позволяет собирать здания из готовых железобетонных строительных плит довольно быстро. Такое строительство может напоминать составление большого детского конструктора.

Например, панельную 25-этажку от стадии котлована до полной готовности застройщик может возвести менее чем за год. Сами стены в ней могут установить за 3 месяца, остальное время уйдет на отделочные и инженерные работы.

Панельные дома возводят из готовых панелей

Цена

Квартиры в панельных домах в среднем на 15% дешевле, чем жилье такого же класса в домах, возведенных по монолитно-каркасной или кирпичной технологии.

Такая тенденция на рынке недвижимости связана с меньшими трудозатратами, небольшими объемами работ и доступностью материалов.

Стены "панелек" изготавливают автоматизированным способом на заводе. Кирпичные дома, для сравнения, возводят на месте и вручную, поэтому квартиры в них дороже.

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Качество

Технология изготовления панелей на заводах практически исключает неровности на их поверхности. Квартира в панельной новостройке не требует черновых работ по выравниванию стен, пола и потолка – это очевидная экономия на ремонте. Узнайте больше, как сэкономить на ремонте в материале.

Окна и двери в таких домах всегда имеют одинаковые стандартные размеры, это удобно во время ремонта, когда не приходится делать индивидуальные замеры каждого проема.

Панельные дома: преимущества и недостатки

Недостатки панельных домов

Утепление

Панельные конструкции даже со слоем утепления не сравнятся по теплоизоляции с качественными кирпичными или блочными стенами из ячеистого бетона.

Поэтому при выборе квартиры в панельном доме стоит обратить внимание на дополнительное утепление. Если оно не предусмотрено застройщиком, об утеплении дома снаружи стоит позаботиться самостоятельно.

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Звукоизоляция

Железобетонные конструкции панельных домов очень хорошо проводят звук, поэтому есть вероятность, что в собственной квартире вы будете слышать не только о чем говорят соседи за стеной, но и звук ремонта несколькими этажами выше или ниже.

Звукоизоляцию стен, пола и потолка следует предусмотреть на этапе черновой отделки квартиры. Для максимального эффекта специалисты рекомендуют даже звукоизолировать розетки и выключатели.



Панельные дома нуждаются в утеплении и дополнительной шумоизоляции

Перепланировка

В панельных домах оно возможно, но всегда имеет существенные ограничения по сносу стен или перегородок.

В крупнопанельных домах практически все стены несущие, поэтому сносить их нельзя. При необходимости в них можно делать прорези с обязательным усилением.

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Популярным вариантом перепланировки в панельных домах является объединение туалета и ванной в общий санузел или снос стены в кухне. Эти перегородки не являются несущими.

Однотипность

Дома из панелей сооружают лишь по типовым проектам. Как правило, высота потолков в них не превышает 2,8 метра. Комнаты в таких домах в основном небольшие или средние. Просторных студий с необычной планировкой здесь не бывает.



Квартиры в панельных домах однотипные

Панельные дома: на что еще обратить внимание?

Выбирая квартиру в панельном доме, узнайте больше о репутации и опыте работы застройщика. Если монтажом панелей занимались неопытные мастера, конструкция была собрана некачественно, то между панелями будут образовываться щели, через которые будет дуть ветер.

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Железобетонные стены практически не дышат, а за счет утеплителя эта особенность ощущается еще больше. Чтобы обеспечить в помещении качественный микроклимат, стоит подумать о системе вентиляции или как минимум хорошо проветривать помещение.

Несмотря на развитие технологий строительства, возведение панельных домов отойдет в прошлое еще не скоро, но перед тем, как покупать там жилье, советуем тщательно взвесить все его плюсы и минусы в сравнении с другими вариантами.