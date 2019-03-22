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      Покупка квартиры в новостройке: какие документы требовать у застройщика

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      Какие документы требовать у застройщика
      Какие документы требовать у застройщика / unsplash.com/Ілюстрація

      Покупка недвижимости – это всегда ответственный шаг. Журналисты 24 канала собрали советы специалистов, как не стать жертвой мошенников и убедиться в надежном вложении честно заработанных в новое заветное жилье.

      Недвижимость 24 уже писала, на какие факторы следует обратить внимание, чтобы проверить надежность застройщика.

      Читайте также: 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости

      Юристы АО "Бачинский и партнеры" объяснили, какие документы необходимо требовать у застройщика, чтобы убедиться в надежной инвестиции в недвижимость.

      Какие документы следует требовать у застройщика?

      1. Документы на земельный участок – это может быть договор аренды, выписка о праве собственности, договор суперфиция и тому подобное.

      Что такое договор суперфиция?
      Это договор, который заключается между собственником земельного участка и лицом, изъявившим желание пользоваться этим земельным участком для строительства промышленных, бытовых, социально–культурных, жилых или иных сооружений. Договор о пользовании земельным участком коммунальной собственности на праве суперфиция заключается с соответствующим местным советом.

      Важно!

      Надлежащим образом оформленное право на земельный участок является основой для строительства. Без него не может быть всех последующих этапов. Право на земельный участок, его целевое назначение можно проверить самостоятельно в Публичной кадастровой карте и в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

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      Какие документы требовать у застройщика перед покупкой недвижимости

      2. Градостроительные условия и ограничения являются не менее важными чем документы на земельный участок. Эти документы содержат комплекс требований к проектированию и строительству, в частности по этажности и плотности застройки земельного участка. Такой документ утверждает исполком горсовета, поэтому решение об их утверждении стоит искать на его официальном сайте.

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      3. Экспертный отчет. На основе градостроительных условий и ограничений разрабатывается проектная документация и проводится ее экспертиза. В экспертном отчете должен быть указан класс последствий строительства, его сложность и основные технические характеристики.

      Этот документ застройщик должен выдать по вашему требованию – в свободном доступе его нет.

      4. Разрешение на выполнение строительных работ. Строительство любого объекта недвижимости может быть начато только после получения такого разрешения.

      купівля нерухомості будівництвоСтроительство может быть начато только после получения договора на выполнение строительных работ

      Его наличие можно проверить в Реестре разрешительных документов на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Правда, содержание документа может предоставить только застройщик.

      Читайте больше в материале: Покупка недвижимости: проверяем надежность застройщика

      Перед покупкой жилья на первичном рынке, узнайте также о схемах продажи недвижимости.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Законодательство Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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