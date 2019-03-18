Как проверить надежность застройщика: на что следует обратить внимание

Что надо знать о застройщике перед тем, как доверить ему свои честно заработанные и вкладывать деньги в покупку жилья на первичном рынке недвижимости.

Недвижимость 24 узнала у юристов, как проверить надежность застройщика, чтобы не стать жертвой мошенников или махинаций на рынке недвижимости.

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Факторы, которые свидетельствуют о надежности компании-застройщика:

* положительная репутация на рынке жилья; * наличие необходимых разрешительных документов на ведение всех объектов; * отсутствие судебных дел с предыдущими вкладчиками, покупателями или органами ГАСК; * основатели компании-застройщика не должны быть связаны с другими скандальными стройками.

Кроме надежности застройщика, перед покупкой недвижимости на первичном рынке стоит также проверить и сторону, с которой Вы заключаете договор.



Как проверить надежность застройщика перед покупкой жилья на первичном рынке

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