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      Как проверить надежность застройщика: на что следует обратить внимание

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      Покупка жилья: как проверить надежность застройщика
      Покупка жилья: как проверить надежность застройщика / krapkasud.blogspot.com

      Что надо знать о застройщике перед тем, как доверить ему свои честно заработанные и вкладывать деньги в покупку жилья на первичном рынке недвижимости.

      Недвижимость 24 узнала у юристов, как проверить надежность застройщика, чтобы не стать жертвой мошенников или махинаций на рынке недвижимости.

      Читайте также: Жилье на вторичном рынке: как купить надежно

      Факторы, которые свидетельствуют о надежности компании-застройщика:

      1. * положительная репутация на рынке жилья;
      2. * наличие необходимых разрешительных документов на ведение всех объектов;
      3. * отсутствие судебных дел с предыдущими вкладчиками, покупателями или органами ГАСК;
      4. * основатели компании-застройщика не должны быть связаны с другими скандальными стройками.

      Кроме надежности застройщика, перед покупкой недвижимости на первичном рынке стоит также проверить и сторону, с которой Вы заключаете договор.

      купівля нерухомості договір
      Как проверить надежность застройщика перед покупкой жилья на первичном рынке

      Больше читайте в материале: Покупка недвижимости: проверяем надежность застройщика

      Смотрите видео: как проверить застройщика

       

       
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      Теги: Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Советы Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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