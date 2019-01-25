Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке

В Украине до сих пор бытует мнение, что, чтобы заработать на собственную квартиру, нужно 20 лет ничего не есть, не покупать, никуда не ездить и ограничивать себя практически во всем, работать десятилетия за рубежом или быть нечестным на руку.

Журналисты 24 канала хотят развеять этот миф и на собственном примере рассказать, что честно, законно и не продавая почку можно купить квартиру в новостройке в Украине за 3-4 года.

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Отечественный рынок недвижимости разрастается ежегодно, неуклонно растет количество застройщиков, как и цены на жилье.

В то же время с увеличением количества застройщиков растет и конкуренция на рынке, что на руку покупателям, ведь каждый из застройщиков хочет заманить потенциальных покупателей самым выгодным, по его словам, предложением.

С чего же начать выбор новой квартиры

Прежде всего, следует узнать о застройщиках в городе, где вы намерены приобрести жилье:

проанализируйте репутацию ;

; ознакомьтесь с историей деятельности и построенными объектами;

и построенными объектами; узнайте, были ли задержки со сдачей в эксплуатацию;

со сдачей в эксплуатацию; обязательно проверьте наличие всей разрешительной документации.

24 канал накануне писал о том, как проверить надежность застройщика.



Как проверить надежность застройщика

Не менее важным при выборе вашего будущего жилья является его расположение.

Здесь стоит обратить внимание на инфраструктуру, которая есть на момент строительства, а также то, что предлагает застройщик для ее совершенствования.

Если застройщик строит не один дом, а квартал застройки, то согласно действующим государственным строительным нормам (ГСН) на территории квартала должны быть такие общественные объекты, как детское учебное заведение, заведения торговли и общепита, детские и спортивные площадки, места для парковки и тому подобное.

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Если рядом ведутся строительные работы других строительных фирм, это также будет плюсом в развитии местности и инфраструктуры в районе, где вы планируете приобрести квартиру.

После мониторинга и выбора наиболее удачных для вас застройщиков по соотношению цены и локации, стоит обратить внимание на то, какие способы оплаты они предлагают.

Что нужно знать о способах оплаты

Есть несколько вариантов, которые предлагают застройщики. Самый первый – это 100-процентная оплата жилья, что на сегодня по карману далеко не каждому украинцу. Альтернативой может быть ипотека или лизинговая программа, которая уже вот-вот должна заработать в Украине.

Однако одним из самых оптимальных способов оплаты за жилье является рассрочка. О ней и пойдет речь далее.

Каковы преимущества рассрочки? Большинство предложений о рассрочке оплаты за жилье являются беспроцентными, и это, в основном, свидетельствует о надежности застройщика.

Наиболее распространенной является рассрочка на время строительства с первым взносом в размере 50% от стоимости.

Есть застройщики, которые предлагают рассрочку сроком на 2, 3, 5 и даже 10 лет с первым взносом от 10-20% и индивидуальным удобным для вас графиком выплат – это и есть тот лучик надежды, который даст вам шанс стать обладателем такого желанного собственного жилья.



Что надо знать о покупке квартиры в рассрочку

Когда вы наконец найдете своего идеального застройщика с нужными условиями, не спешите сразу заключать договор, потому что всегда есть нюансы. О них расскажем далее.

"Подводные камни" рассрочки

При выборе такой оплаты за жилье стоит знать, что цена за квадратный метр будет несколько выше, чем, если бы вы покупали это жилье при условии 100%-й оплаты.

Например, стоимость однокомнатной квартиры на первом или последнем этаже в новостройке в Лычаковском районе Львова составляет примерно 455 тысяч гривен.

При 100% оплате застройщик предлагает 11 400 гривен за метр квадратный. Если вы хотите купить эту же квартиру, но уже в рассрочку, то стоимость квадратного метра составит 13 200 гривен.

Однокомнатная на популярных средних этажах в этом же доме обойдется уже в более чем 500 тысяч гривен. При условии 100%-й оплаты квадратный метр в ней будет стоить 13 150 гривен, а в случае отсрочки оплаты цена за квадрат вырастет до 14 900 гривен.

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Стоит быть готовым и к тому, что в случае приобретения жилья на выплату цена за метр квадратный будет варьироваться в течение всего времени выплаты рассрочки. Еще до подписания договора стоит уточнить у застройщика, будет ли цена меняться на всю квартиру или только на неоплаченные метры квадратные.

Строительные компании объясняют такие условия ростом стоимости стройматериалов. Как правило, цена возрастает не более чем на 20%, но об этом должно быть четко указано в договоре, который вы будете подписывать с застройщиком.

Выбирая этаж, также надо быть готовым, что наиболее популярные этажи (кроме первых и последних) имеют еще более высокую цену за метр квадратный, чем указано на сайте. У большинства застройщиков стоимость меняется в зависимости от суммы первого взноса, то есть чем больше первый взнос, тем ближе цена за метр квадратный к рекламной.

Некоторые застройщики, которые дают возможность рассрочки на более долгий период, могут в договоре прописать плату за пользование неоплаченными метрами квадратными квартиры. К примеру, в случае рассрочки сроком на 5 лет, вы на 3-м году рассрочки делаете ремонт и заселяетесь в квартиру, тогда вы будете вынуждены платить застройщику определенную сумму каждый месяц, которая будет прописана в договоре.



Цена за метр квадратный будет отличаться в зависимости от этажа

Стоит тоже обратить внимание на такие не менее важные условия, которые предлагает застройщик, как:

сроки строительства;

характеристики стройматериалов, окон, работ внутри квартиры (в каком виде ее получит покупатель);

подведение коммуникаций и разведение коммуникаций внутри квартиры;

установка счетчиков;

составляющие индивидуального отопления – котлы, батареи и другое;

изготовление документации на квартиру.

Кратко подытожим, что нужно знать перед тем, как подписать договор о покупке квартиры в рассрочку: узнаем о надежных застройщиках в городе, выбираем локацию будущей постройки и приемлемую стоимость. Далее ищем застройщиков, которые предлагают рассрочку с минимальным первым взносом, узнаем об условиях договора, нюансах оплаты и "начинке" для будущего дома.

Стоит быть готовым к тому, что, чтобы найти такую квартиру, которая по всем параметрам будет подходить именно вам, придется выделить достаточно времени и усилий. Но будьте уверены: такие варианты есть, и, возможно, ваше будущее собственное жилье уже ждет именно вас.