Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування

В Україні й досі побутує думка що, аби заробити на власну квартиру, потрібно 20 років нічого не їсти, не купувати, нікуди не їздити та обмежувати себе практично у всьому, працювати десятиліття за кордоном чи бути нечесним на руку.

Журналісти 24 каналу хочуть розвіяти цей міф і на власному прикладі розповісти, що чесно, законно і не продаючи нирку можна придбати квартиру у новобудові в Україні за 3-4 роки.

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Вітчизняний ринок нерухомості розростається щороку, невпинно зростає кількість забудовників, як і ціни на житло.

Водночас зі збільшенням кількості забудовників зростає й конкуренція на ринку, що є на руку покупцям, адже кожен із забудовників хоче заманити потенційних покупців найвигіднішою, за його словами, пропозицією.

З чого ж почати вибір нової квартири

Перш за все, слід дізнатись про забудовників у місті, де ви маєте намір придбати житло:

проаналізуйте репутацію ;

; знайомтесь з історією діяльності та збудованими об’єктами;

та збудованими об’єктами; дізнайтесь, чи були затримки зі здачі в експлуатацію;

зі здачі в експлуатацію; обов'язково перевірте наявність всієї дозвільної документації.

24 канал напередодні писав про те, як перевірити надійність забудовника.



Як перевірити надійність забудовника

Не менш важливим при виборі вашого майбутнього помешкання є його розташування.

Тут варто звернути увагу на інфраструктуру, яка є на момент будівництва, а також те, що пропонує забудовник для її вдосконалення.

Якщо забудовник будує не один будинок, а квартал забудови, то відповідно до чинних державних будівельних норм (ДБН) на території кварталу повинні бути такі громадські об'єкти, як дитячий навчальний заклад, заклади торгівлі та харчування, дитячі та спортивні майданчики, місця для паркінгу тощо.

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Якщо поруч ведуться будівельні роботи інших будівельних фірм, це також буде плюсом у розвитку місцевості та інфраструктури у районі, де ви плануєте придбати помешкання.

Після моніторингу та вибору найбільш вдалих для вас забудовників за співвідношенням ціни та локації, варто звернути увагу на те, які способи оплати вони пропонують.

Що треба знати про способи оплати

Є декілька варіантів, які пропонують забудовники. Найперший – це 100-відсоткова оплата житла, що на сьогодні по кишені далеко не кожному українцеві. Альтернативою може бути іпотека чи лізингова програма, яка вже от-от має запрацювати в Україні.

Проте одним із найбільш оптимальних способів оплати за житло є розтермінування. Про нього й піде мова далі.

Які переваги розтермінування? Більшість пропозицій з розтермінування оплати за житло є безвідсотковими і це, здебільшого, свідчить про надійність забудовника.

Найбільш поширеними є розтермінування на час будівництва з першим внеском у розмірі 50% від вартості.

Є забудовники, які пропонують розтермінування терміном на 2, 3, 5 і навіть 10 років з першим внеском від 10-20% та індивідуальним зручним для вас графіком виплат – це і є той промінчик надії, який дасть вам шанс стати власником такого омріяного власного житла.



Що треба знати про купівлю квартири в розтермінування

Коли ви нарешті знайдете свого ідеального забудовника із потрібними умовами, не поспішайте одразу укладати договір, бо завжди є нюанси. Про них розкажемо далі.

"Підводні камені" розтермінування

При виборі такої оплати за житло варто знати, що ціна за квадратний метр буде дещо вищою, ніж, якщо б ви купували це житло за умови 100%-ї оплати.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири на першому або останньому поверсі у новобудові в Личаківському районі Львова становить приблизно 455 тисяч гривень.

При 100% оплати забудовник пропонує 11 400 гривень за метр квадратний. Якщо ви хочете придбати цю ж квартиру, але вже у розтермінування, то вартість метра квадратного становитиме 13 200 гривень.

Однокімнатка на популярних середніх поверхах у цьому ж будинку обійдеться вже у понад 500 тисяч гривень. За умови 100%-ї оплати метр квадратний у ній коштуватиме 13 150 гривень, а у разі розтермінування оплати ціна за квадрат зросте до 14 900 гривень.

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Варто бути готовим і до того, що у разі придбання житла на виплату ціна за метр квадратний буде змінюватись впродовж усього часу виплати розтермінування. Ще до підписання договору варто уточнити у забудованика, чи ціна змінюватиметься на всю квартиру чи лише на неоплачені метри квадратні.

Будівельні компанії пояснюють такі умови зростанням вартості будматеріалів. Як правило, ціна зростає не більш ніж на 20%, але про це має бути чітко вказано у договорі, який будете підписувати із забудовником.

Вибираючи поверх також треба бути готовим, що найбільш популярні поверхи (крім перших та останніх) мають ще вищу ціну за метр квадратний, ніж вказано на сайті. У більшості забудовників вартість змінюється залежно від суми першого внеску, тобто чим більший перший внесок, тим ближча ціна за метр квадратний до рекламної.

Деякі забудовники, які дають можливість розтермінування на довший період, можуть в договорі прописати плату за користування неоплаченими метрами квадратними квартири. До прикладу, у разі розтермінування терміном на 5 років, ви на 3-му році розтермінування робите ремонт та заселяєтесь у квартиру, тоді ви будете змушенні платити забудовнику певну суму кожного місяця, яка буде прописана в договорі.



Ціна за метр квадратний буде відрізнятись залежно від поверха

Варто теж звернути увагу на такі не менш важливі умови, які пропонує забудовник, як:

терміни будівництва;

характеристики будматеріалів, вікон, робіт всередині квартири (в якому вигляді отримає її покупець);

підведення комунікацій та розведення комунікацій всередині квартири;

встановлення лічильників;

складові індивідуального опалення – котли, батареї та інше;

виготовлення документації на квартиру.

Коротко підсумуємо, що треба знати перед тим, як підписати договір про купівлю квартири у розтермінування: дізнаємось про надійних забудовників у місті, обираємо локацію майбутньої будівлі та прийнятну вартість. Далі шукаємо забудовників, які пропонують розтермінування із мінімальним першим внеском, дізнаємось про умови договору, нюанси оплати та "начинку" для майбутньої оселі.

Варто бути готовим до того, що, аби знайти таку квартиру, яка за всіма параметрами підходитиме саме вам, доведеться виділити достатньо часу і зусиль. Але будьте певні: такі варіанти є і, можливо, ваше майбутнє власне помешкання вже чекає саме на вас.