Нові ДБН про щільність забудов: від чого тепер залежить висотність будівництва в Україні

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ нагадали, від чого тепер залежить допустимий відсоток забудови земельних ділянок при розміщенні нових житлових будинків.

Відповідні державні будівельні норми почала діяти з 1 вересня 2018 року.

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Вони передбачають, що максимально допустимий відсоток житлової забудови земельних ділянок при розміщенні нових житлових будинків залежить від їхньої поверховості.

Раніше будь-які обмеження поверховості житлової забудови в Україні були відсутні. Через це з'явився не один мікрорайон з хаотичною чи суцільною забудовою по всьому периметру земельної ділянки.

У Мінрегіоні наголошують, що у нових ДБН чітко прописаний максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки в залежності від кількості поверхів.

Чим вища поверховість, тим менший відсоток земельної ділянки відводиться на саму забудову і більший на облаштування прилеглої території, адже більша кількість жителів проживатиме в таких будинках,

– пояснив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

За словами урядовця, дотримання цієї норми сприятиме підвищенню комфорту проживання та якості життя людей і унеможливить хаотичну забудову в українських містах.

Згідно з новою ДБН, забудовник повинен дотримуватись чітко розрахованих показників граничних параметрів забудови:



Нові будівельні норми про щільність і висотність будівництва в Україні

Наприклад, якщо у місті планують звести 11-поверхову висотку, то сам будинок повинен займати не більше 30% ділянки, відведеної під забудову. Решта 70% території має бути відведена на облаштування зон відпочинку, дитячих майданчиків та зелених насаджень.

Якщо проект передбачає будівництво кількох житлових будинків різної висотності, то береться до уваги їхня середня поверховість.

Ця норма стосується винятково нового будівництва. Під час реконструкції вже існуючих житлових кварталів її до уваги брати не будуть.

Що таке Державні будівельні норми (ДБН)?Це обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.



ДБН, зокрема, передбачають вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, вимоги до забезпечення їх експлуатаційної придатності, контролю якості тощо.