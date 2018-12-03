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      В Україні почали діяти нові будівельні норми: що змінилось

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      В Україні почали діяти нові вимоги до теплоізоляції фасадів
      В Україні почали діяти нові вимоги до теплоізоляції фасадів / alprom.org

      З 1 грудня 2018 року в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо фасадної теплоізоляції.

      Про це у своєму Facebook нагадав заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

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      Нові будівельні норми передбачають впровадження європейських вимог до енергомодернізації фасадів.

      За словами урядовця, дотримання цих норм дозволить українцям щороку економити до 15% тепла.

      Він навів підрахунки спеціалістів, згідно з якими, за умови термомодернізації 3% будівель щороку для України загалом економія може становити приблизно 3 мільярди гривень.

      Це також дозволить на 15-20% підвищити термін експлуатації будівель.

      На сьогодні приблизний строк експлуатації будівель становить 100 років, і проведення таких теплоізоляційних заходів продовжить їм життя ще до 20 років,
      – цитує Парцхаладзе прес-служба Кабміну.

      Норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських та промислових будівель, а також споруд під час нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

      Що таке Державні будівельні норми (ДБН)?Це обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

      ДБН, зокрема, передбачають вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, вимоги до забезпечення їх експлуатаційної придатності, контролю якості тощо.

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      Теги: Новини України Енергоефективність Законодавство Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво
      Джерело: 24 канал
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