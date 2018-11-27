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      В Україні зріс попит на 1-кімнатні квартири: у Гройсмана дали пояснення

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      В Україні зріс попит на 1-кімнатні квартири
      В Україні зріс попит на 1-кімнатні квартири / Shutterstock/Ілюстрація

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ відреагували на оновлені дані Держстату щодо кількості житла, яке в Україні було введено в експлуатацію від початку року.

      Як повідомляв 24 канал, за даними Державної служби статистики, за перші 3 квартали 2018 року в Україні було введено в експлуатацію понад 5,2 мільйона квадратних метрів житла – а це 61 180 нових квартир.

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      Кількість введеного в експлуатації нового житла у міській та сільській місцевості розділилась майже порівну.

      Щоправда, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна цифра зменшилась на понад 15%.

      Заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе каже, що таку динаміку можна пояснити "об'єктивними чинниками".

      Про це він написав у своєму Facebook.

      Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то введено на 15% менше житлової площі в новобудовах. Пояснюється це об'єктивними чинниками – ринок стає більш рівномірним та таким, що стабільно розвивається після неабиякого буму житлового будівництва в минулому році,
      – зазначив урядовець.

      Парцхаладзе також констатував, що на сьогодні в Україні все більше зростає попит на однокімнатні та інші малогабаритні квартири, що теж, у свою чергу, впливає на обсяги нерухомості, введеної в експлуатацію.

      Більше новин зі світу нерухомості читайте у розділі Нерухомість24

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України статистика Мінрегіон Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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